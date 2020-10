México suma 378 muertes más por COVID, llega a 82 mil 726 defunciones

Autoridades de Salud registraron 378 muertes más por coronavirus COVID-19, para un total de 82 mil 726 defunciones por la enfermedad.

También confirmaron 4,580 casos, para contabilizar 799 mil 188 personas a quienes se les ha detectado el virus.

En conferencia de prensa, se indicó que hay una estimación de 926 mil 906 personas que han enfermado de COVID-19, desde el inicio de la epidemia, pero de los cuales, solo un 4% se mantiene activo por presentar síntomas en los últimos 14 días.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay 169 mil 245 personas sospechosas de portar el virus de las cuales no se cuenta con una muestra para realizar una prueba.

Además, hay 91 mil 184 de las que no se puede saber el resultado aunque se tenga muestra, pues no llegó a un laboratorio o fue rechazada por no contar con las características señaladas.

Hasta ahora, solo hay 36 mil 802 casos sospechosos de los que sí se podrá contar con resultado de prueba por COVID-19.

De acuerdo con las estimaciones, entre la semana 38 y 39, ha habido una reducción del 35% en las defunciones por coronavirus, así como del 1% en los casos confirmados.

Las recuperaciones también cayeron un 16% en este mismo periodo.

Confirmaciones por COVID-19

Autoridades de Salud han insistido en que el aumento en las defunciones y casos confirmados obedece al nuevo criterio de clasificación y que no ocurrieron en días recientes.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, expuso que de los casos acumulados, solo cerca de un 3% se hizo por asociación o dictaminación. Es decir, también se cuentan los casos de personas a las que no se les realizó prueba, pero que tuvieron contacto los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso confirmado o una defunción confirmada por COVID-19.