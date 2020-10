México suma 418 muertes más por COVID-19 y llega a 88 mil 312

Autoridades de salud registraron 418 muertes más por coronavirus COVID-19, para un total de 88 mil 312 defunciones confirmadas por la enfermedad.

También confirmaron 6,604 casos más, por lo que 880 mil 775 personas en el país han contraído la enfermedad, desde el inicio de la epidemia.

Sin embargo, autoridades estiman que 51 mil 532 personas (un 5% de los casos totales) son casos activos por presentar síntomas los últimos 14 días.

Además, el porcentaje de positividad (la probabilidad de tener COVID-19 en casos sospechosos) aumentó a 42% entre la semana 40 y 41.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, presentadas en conferencia de prensa, los casos confirmados aumentaron un 9% en el mismo periodo, mientras que las defunciones disminuyeron un 6%.

Hasta ahora, hay 10 mil 416 muertes sospechosas de COVID-19 las cuales no se tiene muestra de laboratorio para su procesamiento; en 4,029 hay muestra, pero no se podrá obtener un resultado, debido que no llegó a un laboratorio o fue rechazada.

En 490 defunciones sí hay posibilidad de obtener un resultado.