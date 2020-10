Mortalidad infantil por leucemia en México 'no es problema reciente': Salud

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que México encabeza la mortalidad infantil por leucemia, “pero el problema no es reciente”.

Te puede interesar: “Tu papá me trajo un escrito”: jueza explica a niña cómo ganó un amparo para que le den medicamentos contra el cáncer

En 1990, señaló, el número de muertes por 100 mil niños de cinco a 14 años era de 1.7, “el problema continúo creciendo y no se le dio atención, y en 2017 alcanzó el 2.3”.

La leucemia linfoblástica aguda, detalló Alcocer, es la primera causa de muerte en edad escolar y representa el 51% de casos de cáncer en México.

“Hoy, estudiamos su complejidad mediante la investigación clínica y epidemiológica con el fin de conocer cuáles son las determinantes asociadas a esta enfermedad. Los resultados son: la exposición a agentes químicos tóxicos, el tipo de alimentación, proinflamatoria por alto contenido de grasas, un diagnóstico tardío y el tratamiento no en todos los casos especializado”, aseguró.

Otra acción emprendida por la Secretaría, continuó Alcocer, incluye la revisión de los medicamentos antineoplásicos. “Los expertos nos han recomendado el uso de 110 nuevas claves que optimizaran el tratamiento del cáncer y la exclusión progresiva de 78 claves que no son actualmente las recomendadas”.

También se ha estudiado el estado actual de la radioterapia, dijo, que muestra que solo uno de cada cuatro lugares donde se da esto, está en la Ciudad de México.

“Como ya es conocido hay un déficit de médicos especialistas y en referencia los oncólogos certificados para la atención de niños solo existen 240 en nuestro país a diferencia de países como Estados Unidos donde en 2016 había más de 2000”, subrayó.

Uno de los temas que más plantearon los diputados de oposición fue justo el presunto desabasto de medicamentos para los niños y las niñas con cáncer, aunque ninguno dio un dato preciso de cuántos menores están sin medicamento.

Lee más: La pandemia provoca que diagnósticos de enfermedades como cáncer o diabetes caigan hasta 50% en México

En su oportunidad para responder a los cuestionamientos, Alcocer Varela explicó que el desabasto de medicamentos oncológicos no es una situación exclusiva de México es un desabasto mundial.

Aún así, dijo, el país cuenta con 25 de 31 fármacos que están en riesgo de escasear y que las autoridades sanitarias han iniciado procesos de compra en Alemania, Inglaterra y Reino Unido.

“De estas claves, una es la epirubicina en sus dos soluciones, así como el metotrexato intravenoso, los demás existen, están llegando a los estados donde se requiere, cinco que están pendientes, están en proceso de compra en Alemania, pero no nos hemos quedado solo con eso, y que puedan ser insuficientes, sino que también buscamos en Inglaterra y en Reino Unido, la mayor parte de ellos están asegurados por Alemania, vamos a reforzar en Inglaterra y en estos días lo vamos a reforzar con compras en España”.

Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), afirmó que 25 entidades federativas han requerido medicamentos oncológicos, pero ya fueron distribuidos.

“Ya tenemos esos medicamentos y no vamos a tener desabasto de medicamentos oncológicos, pero vean por qué hay desabasto, me remito a 2019, laboratorios Pisa en México monopolizaron estos medicamentos, derivado de una vigilancia, se observó que el corporativo era proveedor de 25 claves para el sector salud, los demás laboratorios cancelaron sus registros o ya no los fabrican, Cofepris suspende en mayo la línea de fabricación de metotrexato y en octubre suspende la línea de fabricación de claves oncológicas”, describió.

Ferrer recordó que “hay una denuncia por muerte de un menor, en el Hospital del Niño Poblano, por una aplicación de quimioterapia y de mezclas estériles en Jalisco, en mayo, de 2019”.