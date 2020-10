Mujeres toman sede de Morena, acusan a Muñoz Ledo de acoso; simpatizantes piden que hagan las denuncias

Un grupo de mujeres que acusan a Porfirio Muñoz Ledo de acoso sexual tomaron la sede de Morena, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Al lugar también llegaron simpatizantes del político que señalan al también aspirante Mario Delgado de organizar este acto para impedir que Muñoz Ledo tome posesión del cargo.

Muñoz Ledo dijo que este lunes rendiría protesta como “presidente legítimo del partido”, pero lo canceló debido a la toma simbólica.

En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo no habló de las denuncias en su contra y calificó la protesta de las mujeres como “un asalto violento” provocado por el otro aspirante a la presidencia, Mario Delgado, con quien tuvo un empate técnico en las últimas encuestas de Morena.

“Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance”, escribió Muñoz Ledo.

En videoconferencia de prensa, Muñoz Ledo habló de los intereses que hay dentro del partido y los malos manejos del dinero por parte de algunos personajes, como Mario Delgado. E incluso dijo que ya solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, investigarlo por presunto lavado de dinero.

Insistió en que tomará protesta porque la mayoría de la militancia lo apoya. “Yo soy el presidente legítimo y voy a tomar protesta porque el mandato de Ramírez Cuellar termina hoy, con él no hay bronca, voy a actuar”.

El candidato dijo que no tiene definido el día en que tomará protesta pero que será esta misma semana. También señaló que aceptará una tercera encuesta pues está seguro que volvería a ganar, “a menos de que cometan alguna violación”.

Refirió que cuenta con varias pruebas que demuestran las irregularidades cometidas en la realización de las encuestas.

“No necesito hablar con Mario (…) yo no voy a conciliar con él para ver quién gana el partido (…) yo no soy una pandilla, ellos sí, él tendrá que responden ante la justicia (…) hay 7 recursos pendientes contra él”, dijo.

Niega acusaciones de acoso

En las últimas semanas, diversas mujeres han compartido en redes sociales testimonios en los que acusan a Muñoz Ledo de acosarlas.

Las víctimas acusan a Muñoz Ledo de hacer insinuaciones y contacto físico sin el consentimiento de ellas.

Me duele mucho leer este tipo de cosas, porque no es la primera vez, porque con nuestro silencio seguimos permitiendo que pasen… Y porque también me pasó a mí. Cuando tenía 15 años recien cumplidos, Porfirio Muñoz Ledo me acosó sexualmente. https://t.co/jfq50WEcOJ — Ale💚 (@NieveMandarina) September 12, 2020

Hasta el momento, el partido Morena no se ha expresado concretamente sobre estas acusaciones.

Ante esto, colectivas feministas convocaron a la clausura simbólica de la sede morenista “para impedir que un acosador se apropie del partido”.

En la convocatoria, las colectivas cuestionan que Muñoz Ledo se autonombre presidente del partido cuando hay por lo menos 10 relatos de víctimas que lo señalan como agresor sexual.

Feministas convocan a la clausura de MORENA para impedir que “un acosador se apropie del partido”. pic.twitter.com/enviAab6ux — Frida Angélica💜 (@FridaGomezP) October 12, 2020

Desde temprana hora de este lunes varias mujeres atendieron a la convocatoria y se colocaron afuera de las oficinas ubicadas en la calle de Chihuahua 216.

En las puertas del inmueble pegaron cartulinas para denunciar los presuntos actos de acoso cometidos por el político y cercaron la zona con cinta para impedir la entrada peatonal. La protesta ha sido de forma pacífica.

Horas más tarde llegaron militantes del partido que simpatizan con Muñoz Ledo exigiendo a las mujeres que, de ser ciertas, presenten las denuncias de acoso de manera formal.

Hasta la 1 de la tarde, simpatizantes y opositoras de Muñoz Ledo continuaban afuera de las oficinas de Morena.

Al ser cuestionado en la videoconferencia por Animal Político sobre las denuncias de acoso, Muñoz Ledo las calificó como “falsas” y cuestionó por qué si algunas de ellas ocurrieron hace años, nunca se presentaron denuncias formales.

“Soy un hombre de familia, yo siempre he defendido a las mujeres (…) es una acusación estúpida que no tiene fundamento alguno

si ocurrió hace 17 años fue porque no me denunció, es una gran mentira no se de donde la sacaron”, señaló.

El pasado viernes, el INE dio a conocer los resultados de la encuesta de Morena para elegir al nuevo presidente del partido, en las cuales hubo un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

El resultado no fue aceptado por Muñoz Ledo, quien acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de no reconocer su victoria y le pidió que rectificara su decisión o que renunciara.

Fue en ese momento que convocó a sus simpatizantes a acompañarlo este lunes en punto de las 12 del día para tomar posesión de la presidencia del partido, pues asegura que tiene una amplia ventaja sobre Mario Delgado.

Con información de Zedryk Raziel.