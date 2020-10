Gané encuesta y tomaré posesión: Muñoz Ledo; INE responde que él aceptó reglas

Porfirio Muñoz Ledo acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de no reconocer su victoria y le pidió que rectificara su decisión o que renunciara.

“Lorenzo Córdova, responsable de la democracia mexicana afirmó que la contienda interna está empatada por .5 décimas porcentuales, debiera saber que por un solo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria. Lo invito a que rectifique o que renuncie”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, convocó a sus simpatizantes a que lo acompañen el lunes a tomar posesión de la presidencia de Morena y a protestar contra el intento de hacerlo a un lado para que dirija al partido.

“Voy a estar a la una de la tarde a tomar protesta, porque gané y no me voy para atrás, saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88”, manifestó.

“Efectivamente ganamos la primera y la segunda encuesta, por poco margen, pero un solo voto gana en democracia, tenemos ocho décimas a favor nuestro, es como una carrera, si llegamos antes, aunque sea por esto, hay carreras de 100 metros que se ganan aunque sea por un milésimo”, señaló.

Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado se confrontarán en una nueva encuesta para definir al próximo líder nacional de Morena, luego de que ambos quedaron empatados.

Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las votaciones, mientras que Mario Delgado tuvo un 25.9%. La diferencia fue de 0.05 puntos, equivalentes a dos votos de las 4 mil 783 personas encuestadas.

El INE le recordó a Muñoz Ledo que aceptó respetar los resultados que arrojara la encuesta para definir la dirigencia de Morena y que avaló los lineamientos del ejercicio.

Incluso, el Instituto publicó la carta de aceptación de Muñoz Ledo al inscribirse al proceso.

La aclaración se hizo luego de que Muñoz Ledo acusara que el empate técnico declarado por el INE entre él y

Mario Delgado era signo de “mala fe”.

“Sobre los comentarios del ciudadano Porfirio Muñoz Ledo acerca de los resultados de la encuesta abierta realizada por el INE, para la renovación de la dirigencia de Morena por mandato del Tribunal Electoral, el Instituto aclara: Los lineamientos aprobados el 31 de agosto por el Consejo General y que se pueden consultar en http://ine.mx contaron con el visto bueno de las y los participantes que se inscribieron en este proceso”, señaló.

El INE explicó que el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena corresponde a un ejercicio estadístico que mide el porcentaje de preferencia y no el número de votos por candidato.

Destacó que en el caso de del ejercicio realizado entre el 2 y el 8 de octubre, de acuerdo con la metodología aprobada, se realizaron 4 mil 783 entrevistas efectivas por las tres casas encuestadoras, lo cual es una representación nacional de la población y por eso los resultados son estimaciones.