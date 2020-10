No les debemos nada, hasta nos deben, responde AMLO a estados

Al hablar sobre la distribución de recursos federales a los estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los recursos se entregan conforme a la ley y no por capricho.

Luego de que gobernadores opositores anunciaron que consultarán a sus ciudadanos si desean salir del Pacto Fiscal, el presidente se dijo a favor de la consulta, pero insistió en que se requiere de una reforma constitucional, “tiene que ver con la constitución, no es una asunto personal, no es conmigo, es con la constitución”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Leer más: Gobernadores opositores advierten separación con gobierno federal; el pacto no se puede romper, responde AMLO

“Qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que la gente participe, pero sí aclarar para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada, se entregan todos los recurso que por ley les corresponden”, dijo el mandatario.

.@lopezobrador_ dijo que a los gobiernos de oposición se les entregan todos los recursos que por ley les corresponden. “Les diría que hasta nos deben”, declaró. pic.twitter.com/hqULxr0BnX — Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2020

“Te diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas. En algunos casos no han pagado impuestos”, insistió López Obrador.

Sobre el caso de Jalisco, descartó que esté recibiendo menos dinero por tener diferencias políticas.

“Claro que tenemos diferencias con el gobernador de Jalisco, pero nosotros actuamos en el marco de legalidad y se respeta la Constitución… le puedo decir a los ciudadanos de Jalisco que no le debemos nada al gobierno del estado, que les entregamos puntualmente sus participaciones”, sostuvo.

“No es conmigo, es con la Constitución”, dijo @lopezobrador_ sobre el planteamiento de algunos gobernadores sobre la ruptura del pacto federal. pic.twitter.com/TiYNifj2cJ — Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2020

El presidente insistió en que para aumentar las partidas federales a las entidades habría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

También descartó que las políticas de austeridad en el gobierno federal impacten a los estados pues no se les obliga a implementarlas.

“Nosotros de lo que corresponde a la Federación no le vamos a entregar dinero a los gobierno de los estados, eso sí que quede claro, y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios”, enfatizó.