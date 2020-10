Cámaras empresariales y expolíticos y organizaciones presentan Sí por México

El movimiento Sí por México presentó este martes sus ejes de acción y contestó a los cuestionamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los ha llamado Frena II.

En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, los voceros de Sí por México aseguraron que no son un movimiento de oposición, sino más bien propositivo, que trabaja en una agenda ciudadana con miras a que sea adoptada por los partidos y actores políticos del país.

Señalaron que su principal objetivo es sumar a la ciudadanía a su proyecto para impulsar un sí a:

Una democracia plena. A la seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción. A una economía inclusiva que combata la pobreza y la desigualdad. A la salud y educación universal con calidad. A la igualdad sustantiva de género y al combate de la violencia contra las mujeres. A un medio ambiente sano y sustentable.

Durante la presentación proyectaron testimonios de ciudadanos y ciudadanas que critican algunas de las decisiones y acciones del actual gobierno, y que se quejan por la falta de apoyo al deporte, el aumento de la violencia contra la mujer y el desabasto de los medicamentos oncológicos.

Reiteraron que actualmente el movimiento es apoyado por aproximadamente 400 organizaciones y decenas de miles de ciudadanos a lo largo del país.

Lee: ‘Sí, nos estamos organizando, ¿le molesta?’, responde a AMLO nuevo movimiento Sí Por México

“No somos oposición, somos un grupo propositivo, convocamos a todos los que se quieran unir con nosotros, no tenemos una filiación política (…) nadie es militante de algún partido (…) y vamos a retar a todos los partidos políticos a que adopten la agenda ciudadana y que nos aseguren que la van a atender”, señaló el deportista y vocero del movimiento, Guillermo Ruíz.

Los representantes de Sí por México señalaron que dicha agenda será trabajada hasta el próximo 8 de noviembre, día en el que se realizará la Convención Nacional por el Sí, evento en el que pedirán a los partidos que la adopten.

Aclararon que el llamado será para todos los partidos sin importar su postura, pues el movimiento no se inclina por alguna ideología política.

También señalaron que la invitación a unirse es para todos los ciudadanos y movimientos, incluso para aquellos que apoyan al gobierno federal y que tienen algún consejo o petición para ayudar a mejorar al país.

Sobre las descalificaciones y comentarios hechos por el presidente López Obrador comparándolos con el movimiento Frena, los voceros de Sí por México aclararon que los respetan pero no tienen nada que ver con ellos y que sus objetivos son distintos.

“Nuestro mensaje para el presidente es que la agenda que proponemos ayudaría a mejorar al país, no tiene que vernos como adversarios porque si él aplica cosas de las que proponemos tendría un mejor país y podría pasar a la historia como uno de los mejores presidentes (…) la agenda que estamos construyendo puede ser la gran aliada del presidente en lugar de vernos como una competencia”, refirió el también vocero, Franky.

“No somos ni la segunda o tercera versión de otros movimientos y en lo único que coincidimos con ellos es que también estamos incómodos pero cada quien actúa distinto y nosotros apostamos por proponer y sumar”, agregó Luis Asali, abogado y vocero de Sí por México.

Con relación al financiamiento del movimiento, los voceros explicaron que todos los gastos de difusión y trabajo han sido pagados por los mismo integrantes y que también reciben apoyo de las casi 400 organizaciones afiliadas a ellos.

Por su parte, otra de las voceras y periodista, Beatriz Pagés, indicó que Sí por México aspira a ser un “ejército de ciudadanos” que luchen por la democracia y la defensa de la libertad de expresión.

Entérate: No coman ansias, ya vienen las elecciones y luego revocación de mandato, dice AMLO a opositores

Dijo que sus acciones también van encaminadas a lograr un equilibrio en el Congreso para 2021 porque no es sano que un solo partido lo domine, y que vigilarán que los políticos y partidos que adopten su agenda ciudadana en noviembre próximo, la cumplan una vez que lleguen al poder.

Acotó que algunos de los temas que resaltan en la agenda son: la restitución de las estancias infantiles, presupuesto para los refugios de mujeres víctimas de violencia y la equidad de género.

Para finalizar comentó que el próximo 8 de noviembre, además de lanzar el reto a los partidos, Sí por México presentará sus planes de acción para los siguientes meses.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al movimiento y los llamó Frena II.

En su conferencia matutina del 8 de octubre, el mandatario señaló que en Sí por México “dicen que aquí es el no, no, no y ellos están por el sí, sí, sí, pero que, a diferencia del Frena, que nada más confrontan, ellos son propositivos”.

Planteó que al no ser apoyados por el líder de Frena, Sí Por México buscaría ser una oposición moderna.

“Es un poco el planteamiento de los intelectuales orgánicos, unirse todos en contra de nosotros, porque vienen las elecciones. Está bien, están en su derecho y tienen garantizadas todas las libertades”, agregó.