Por preferencias y no por votos: INE explica cómo definirá al líder de Morena

El proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena corresponde a un ejercicio estadístico que mide el porcentaje de preferencia y no el número de votos por candidato, aseguró el Instituto Nacional Electoral (INE).

Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado se confrontarán en una nueva encuesta para definir al próximo líder nacional de Morena, luego de que ambos quedaron empatados.

Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las votaciones, mientras que Mario Delgado tuvo un 25.9%. La diferencia fue de 0.05 puntos, equivalentes a dos votos de las 4 mil 783 personas encuestadas.

Tras los resultados, Muñoz Ledo acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de no reconocer su victoria y aseguró que por un solo voto se gana. También, un grupo de diputados de Morena pidió a Mario Delgado aceptar que Porfirio Muñoz Ledo le ganó ya en dos ocasiones en la contienda por la dirigencia del partido.

Sin embargo, el INE informó en un comunicado que en una encuesta no se gana con un solo voto y que tampoco una encuesta no se puede comparar con una elección porque no existen votos como tal, sino preferencias.

“A diferencia de una votación, donde un sufragio hace la diferencia, en una encuesta la preferencia tiene un intervalo de confianza y por ello no es una medición precisa”, señala.

Destaca que en el caso de del ejercicio realizado entre el 2 y el 8 de octubre, de acuerdo con la metodología aprobada, se realizaron 4 mil 783 entrevistas efectivas por las tres casas encuestadoras, lo cual es una representación nacional de la población y por eso los resultados son estimaciones.

“En el caso de la Presidencia, el intervalo de confianza de Porfirio Muñoz Ledo –límite inferior 23.48 y límite superior 27.19- se traslapen con los de Mario Delgado Carrillo – límite inferior 23.56 y límite superior 27.03-, por lo que estadísticamente no se puede determinar un ganador”.

“Los resultados establecen un .05 de diferencia en las estimaciones de ambos candidatos, que si bien a nivel muestral corresponderían a dos votos de diferencia, es necesario considerar que se trata de una representación y no de un universo, y debe considerarse el intervalo de confianza”, señala el Instituto.

De acuerdo con el INE, en una encuesta se crean estimaciones, proporciones asociadas a un intervalo que permite definir si hay un solo ganador o un empate técnico, ya que no se define si un candidato tuvo un cierto número de votos y si el otro tuvo uno o dos menos, sino que se habla de los rangos de porcentaje de votación.

La integración de las bases de datos de las tres empresas (Covarrubias y Asociados, Parametría y BGC Ulises Beltrán y Asociados), para obtener los intervalos de confianza resultantes de la preferencia por cada candidatura fue realizada por los expertos de la UNAM, “además de que todos los intervalos se calcularon en el 95 por ciento de confianza”, destacó el INE.