Qué tan preparado estaba México para responder a la pandemia y cómo lo ha hecho

Dos meses antes de que el mundo conociera al virus SARS-CoV2, que causa la COVID-19, se presentaron los resultados del primer Índice de Seguridad Sanitaria Global (GHS), elaborado justo para saber qué tan preparados estaban los países para responder a una epidemia o pandemia. México se ubica en la posición 28 de entre 195, con una calificación general de 57.6.

Eso lo coloca en el grupo de países con una preparación intermedia y unos peldaños por debajo de naciones de América Latina, como Brasil (posición 22), Argentina (25) y Chile (27).

Aunque la verdad es que en la evaluación todos salen mal. En el grupo de países que se clasifican como los más preparados está Estados Unidos, con la calificación general más alta (83.5). Por los resultados frente a la pandemia de COVID es evidente que no tenía la mejor preparación y lo mismo en el caso del país que ocupa el lugar número 2, Reino Unido, con una calificación en seguridad sanitaria de 77.9.

Mientras que China, el país donde inició el brote del nuevo coronavirus, aparece en la posición 51 del índice, con una calificación general de seguridad sanitaria de apenas 48.2.

“Estamos listos en todos los países pero para recibir con los brazos abiertos a pandemias que nos han azotado. Los gobiernos no han hecho lo suficiente para estar preparados y de esto se debería aprender”, subrayó Pedro Saturno Hernández, investigador en Ciencias Médicas, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) al referirse a los resultados del IGHS en una conferencia sobre la calidad de los servicios de salud en México.

La mala preparación global se nota en una de las subcategorías más importantes del índice, la que califica a los sistemas de salud: la puntuación media de los 195 países evaluados alcanzó apenas 26.4 puntos de 100 posibles, lo que quiere decir que todos carecen de recursos no solo para atender a la población, sino también para proteger de contagios al personal de salud, como ha quedado probado con los miles de médicos y enfermeras infectados y fallecidos por COVID.

El IGHS es un proyecto de la Nuclear Threat Initiative (NTI) y el Johns Hopkins Center for Health Security (JHU), y se elaboró junto con The Economist Intelligence Unit (EIU), con la intención de se supieran las brechas de los países.

Para crearlo, se trabajó con un panel asesor internacional de 21 expertos de 13 naciones que desarrollaron un marco de 140 preguntas, organizadas en 6 categorías, 34 indicadores y 85 subindicadores para evaluar la capacidad de cada país en prevenir y mitigar epidemias y pandemias.

El índice GHS se basa enteramente en información de fuente abierta: datos que un país ha publicado por su cuenta o que ha informado a una entidad internacional.

En octubre se presentaron los resultados y a finales de diciembre empezó el brote de covid en China. Pero ya desde mucho antes, desde la epidemia de influenza en 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países contar con planes de preparación y respuesta a emergencias sanitarias.

El 12 de febrero, el subsecretario de Salud en México, Hugo López Gatell, se quejó, en una conferencia de prensa en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) de que las administraciones federales pasadas no habían dejado un plan para esto, ni recursos ni financiamiento.

Los problemas de México

Hay subcategorías del índice en las que México reflejaba desde octubre de 2019, los problemas que se le vendrían encima en una pandemia.

En el IGHS México tiene 0 en cuanto a planes de preparación y respuesta a emergencias versus el promedio general de 16.9.

En vigilancia e información en tiempo real de patógenos obtuvo una calificación de 3.3 contra 39.1 que es el promedio general; en recursos humanos en epidemiología tiene calificación de 25 versus un promedio general de 42.3 y en integración de información entre salud en humanos/ animales y medio ambiente registra 0 contra un promedio general de 29.7.

En sistema de salud suficiente y robusto para tratar enfermedades y proteger a los trabajadores de la salud, México está en la posición 24, con 46.9.

En el indicador de capacidad en clínicas, hospitales y centros de salud comunitarios, México tiene un bajísimo 3.5 versus el promedio general de 24.4. En acceso a la salud registra 29.9 contra 38.4. Y en prácticas de control de infecciones y disponibilidad de equipo de protección para el personal de salud tiene 0 versus un promedio general de 20.8.

La realidad versus el índice

De lo primero que se debe analizar y decir de esta pandemia, afirmó Thierry Hernández Glisoul, jefe del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, durante la conferencia sobre calidad en los servicios de salud, organizada por el INSP, “es que los sistemas pre hospitalarios en México son paupérrimos”.

El especialista se refirió al hecho de que muchas personas han acudido primero a un consultorio de farmacia y de ahí los han enviado por su cuenta a un hospital.

“Un paciente no tendría que ir primero a estos lugares y no debería tener que trasladarse por sus propios medios. El 90% de los pacientes llega por sus medios a los centros hospitalarios en situaciones moderadas y graves y eso no debería estar normalizado”, subrayó Hernández Glisoul.

Uno de los problemas en la parte de la contención de COVID, destacó el especialista, es que se han contagiado familias enteras y esto tiene que ver tanto con falta de capacidad en el primer nivel de atención como con deficiencias en la cuestión epidemiológica.

“Son casos que fracasaron porque si toda la familia se contagió, habla de que la trazabilidad de contactos y el aislamiento no fue el adecuado, eso es algo que nos está pegando muchísimo, y es en la atención primaria en la que se debería de hacer un trazado de contacto y un aislamiento”.

La estructura del trazado epidemiológico de contactos no es robusta, afirmó Hernández Glisoul “y no es algo que se pueda crear de la noche a la mañana, pero es algo que se tiene que aprender en esta contingencia, se tiene que invertir en el servicio de epidemiología, en proyectos de trazabilidad y seguimiento de contactos”.

Entre lo positivo, señaló Saturno Hernández, está la reacción para ampliar la capacidad de los servicios: “la reconversión hospitalaria y la creación de centros como el Citibanemex, la posibilidad de atención en centros privados para determinadas patologías y una tímida, porque no ha funcionado en todas partes, bajada de barreras de acceso entre subsistemas”.

Pero está pendiente el tema de evaluar la calidad en la atención: “hay ausencia de datos para medirla, pero por la variabilidad de información en mortalidad, tasas de pruebas diagnósticas, tasa de resultados positivos, sospechamos que hay problemas de calidad en los servicios. Y hay un descuido en la atención de los pacientes no COVID”, señala el investigador del INSP.

Heberto Arboleya, director general de la Unidad Temporal COVID-19 de Centro Citibanamex, mencionó, durante la misma conferencia, que uno de los problemas en todo el país y para montar esta unidad fue la falta de personal de salud.

“Nos hizo falta mucho personal, hubo más de 50 mil personas que se contrataron y hubo que estarlas capacitando”, afirmó.

El otro reto, dijo, es el seguimiento post hospitalario, refiriéndose al caso de un paciente que contó, durante la conferencia, que no solo acudió primero a un consultorio de farmacia sino que consultó a una médica militar después de ser dado de alta.

“Tuvo que acudir a otro profesional, no fue el propio sistema de salud el que hizo el seguimiento de su convalecencia hasta la recuperación total. Eso tampoco puede pasar”, subrayó.