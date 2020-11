Roberto Palazuelos recorre Santa Lucía con elementos del Ejército; dice que le interesa Tulum y sus negocios

El empresario y actor Roberto Palazuelos realizó un recorrido por las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos de infraestructura que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció como prioritarios al inicio de su administración.

Elementos del Ejército le dieron un recorrido y una explicación del proyecto.

El actor dijo a Animal Político que fue a conocer a los ingenieros militares que están a cargo de la obra y que son los mismos que están planeando el aeropuerto de Tulum.

Lee: En 2021, las megaobras de AMLO seguirán como prioridad: Santa Lucía tendrá 280% más presupuesto

“Tengo un interés muy fuerte en que se haga el (aeropuerto) de Tulum. “Me confirmaron que acabando este se mueve todo el campamento a Tulum”, declaró.

Roberto Palazuelos aseguró que su interés en el aeropuerto no es como inversionista, sino porque le va a dar una conectividad importante a las playas de Tulum, donde tiene hoteles.

“Eso garantiza la llegada de más y más turistas durante las próximas décadas al destino donde tengo mis negocios. Entonces mi interés es por Tulum, por mis negocios, pero yo no me dedico a nada de la aeronáutica, aunque también me beneficia porque tengo avión privado y podré bajar ahora a Tulum en mi propio avión, eso sería mi único interés, pero es un beneficio para todo mundo”, comentó.

“Es un aeropuerto muy importante ya que también para poder dar auxilio en caso de huracanes es clave, es estratégico para poder aplicar el plan DNIII en caso de una emergencia, y por el lado comercial también es muy importante porque se vuelve la puerta de entrada a Latinoamérica”, sostuvo el empresario.

Palazuelos informó de su visita en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto donde aparece en un camión militar y se observa que porta una gorra con el emblema de los Ingenieros Militares.

“Recorriendo con nuestro honorable ejército el próximo Aeropuerto del país MX #ingenierosmilitares”, escribió el empresario.

El actor fue criticado tras la publicación de sus fotografías por tener acceso a la obra y también por no portar cubrebocas.

Con información de Francisco Sandoval