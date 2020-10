Otro caso en el Senado: legisladora de MC da positivo a COVID

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, confirmó este domingo que dio positivo en la prueba de COVID-19.

“Les informo que he dado positiva a COVID-19. Estaré trabajando desde casa, cumpliendo con la cuarentena que recomiendan las y los médicos. Les pido a las personas que convivieron conmigo en estos días que se realicen una prueba para descartar un posible contagio”, publicó Delgadillo en su cuenta de Twitter.

A todas y todos los que hacemos comunidad aquí, les pido que no bajemos la guardia, que sigamos con las medidas básicas sanitarias, comenzando con el uso de cubrebocas en espacios públicos. Juntas y juntos saldremos de esta.

Delgadillo estuvo presente en la sesión del Senado que comenzó el 20 de octubre, se extendió varias horas y concluyó el día 21, en la sede alterna de Xicoténcatl, donde con la mayoría de Morena se aprobó la eliminación de 109 fideicomisos.

Entre los asistentes a esa sesión, también dio positivo la senadora panista María Guadalupe Saldaña Cisneros.

Ese día también estuvo presente el senador de Morena Joel Molina Ramírez, quien falleció a causa de complicaciones por COVID.

Legisladores de oposición, como Kenia López y Lilly Téllez, del PAN, denunciaron que esa sesión del Senado se extendió sin las medidas sanitarias pertinentes.

“No había condiciones sanitarias elementales en ese salón: ni ventilación, ni espacio. Usted lo sabe pero no les importó, solo querían quedar bien con el Presidente. No los culpo de la lamentable muerte del Senador, pero evidentemente el proceder de Morena fue irresponsable”, publicó Téllez.

— Lilly Téllez (@LillyTellez) October 25, 2020