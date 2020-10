Sesión sobre desaparición de fideicomisos acaba con empujones y acusaciones

Con empujones, patadas y acusaciones, los diputados mexicanos aprobaron este martes en lo general (pero si entrar a las discusión de 398 reservas), el dictamen que propone la desaparición de 109 fondos y fideicomisos que atienden y apoyan diferentes temas relacionados con desastres naturales, ciencia, deporte, medio ambiente, cultura y tecnología, entre otros.

Tal y como ocurrió hace una semana en la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los legisladores tuvieron una acalorada discusión que llegó a los empujones, cuando el legislador de Morena, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, presentó 13 reservas entre éstas una que proponía que los recursos del Fondo Catastrófico para atender enfermedades graves en INSABI se concentraran en la Tesorería de la Federación para destinarse “a los fines que en materia de salud que determine la Secretaría de Salud”.

Lo anterior generó que el Diputado de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, advirtiera que con esa propuesta se pretendía cambiar la Ley de Salud, por lo que pidió que la reserva se retirara, lo que fue debatido por los legisladores de Morena quienes aseguraron que con esto no se modificaba la ley.

“El diputado subió una propuesta para agregar un artículo vigésimo transitorio, que modifica un artículo de la Ley de Salud. Como no está a discusión, no puede formar parte de una reserva la adición de un artículo transitorio de una ley que no está puesta a discusión en el dictamen”, aseguró Bravo Padilla.

El diputado de Morena, Pablo Gómez, aseguró por su parte que la reserva de su compañero Pérez Negrón Ruiz no era algo que modificara la Ley de Salud. “Es una autorización sencillamente al Instituto de Salud para el Bienestar, con el propósito de integrar a la Tesorería recursos que van a volver a ser invertidos en salud. Esto es lo que debe de discutirse en este momento, si eso es válido o no es válido”, dijo.

En respuesta al diputado Gómez, el legislador panista Éctor Jaime Ramírez Barba acusó al diputado Pérez Negrón Ruiz de pretender “agandallarse 101 mil millones de pesos modificando la Ley de Salud, aunque diga don Pablo Gómez, quien por ser viejo, también puede ser muy mentiroso… no modifica la Ley de Salud. Quiero expresar por que sí la modifica”.

Tras el acalorado debate, la presidenta de la Cámara, la diputada priista Dulce María Sauri, propuso votar de manera económica (a mano alzada) la propuesta de Pérez Negrón Ruiz; pero se dio el reclamo de Movimiento Ciudadano (MC) de votar por tablero la reserva y verificar el quórum.

La Diputada Presidenta permitió que se discutiera la propuesta de MC, pero cuando la legisladora de Morena María de los Ángeles Huerta del Río subió al estrado para fijar su postura, los diputados de oposición tomaron la tribuna.

“Me están agrediendo y me están pateando; me están lastimando los diputados del PAN y el PRI”, gritaba la diputada, en tanto los legisladores de Morena gritaban a sus colegas opositores que eran unos “golpistas”.

La Diputada Presidenta solicitó reiteradamente a sus compañeros guardar el orden y despejar la tribuna, pero ante la negativa de sus compañeros de abandonarla la legisladora priista decretó un receso de 20 minutos, que se prolongó por poco más de tres horas, donde los opositores tuvieron el tiempo para colocar una casa de campaña en el pleno.

Fue hasta la medianoche del martes, que la presidenta de la Cámara informó que será este miércoles, a las 9:30 horas, cuando se reanude la sesión para seguir debatiendo las reservas de la iniciativa.

Durante el debate legislativo de las reservas, sin embargo, los legisladores -principalmente los de oposición- se lanzaron una serie de acusaciones mutuas desde llamarse “genocidas”, “centralistas” y “totalitarios”, que calentaron los ánimos en el pleno de la Cámara.

Animal Político te presenta algunas de las frases que se lanzaron los diputados durante la sesión de este martes.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN

“No les demos la espalda a las personas defensoras de derechos humanos y a las personas que se dedican al periodismo, en un país donde el titular del Ejecutivo hoy descalifica a los periodistas, los tacha y los señala, los persigue desde su mañanera”.

Diputada Abril Alcalá Padilla del PRD

“Si hay corrupción… es facilísimo detectar al servidor público responsable. En un gobierno serio y apegado a derecho, si se tienen las pruebas que demuestren la culpabilidad de algún funcionario que no lleve a cabo su responsabilidad con apego a derecho, que se le denuncie ante un juez y no delante de una tribuna en Palacio Nacional al servicio del presidente”.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández del PAN

“Aún si se asignara la misma cantidad de recursos a los sectores y programas de los fideicomisos extintos, tampoco hay garantía de que ese dinero llegue a sus destinatarios, basta recordar que este mismo año, por un decreto presidencial, muchos entes de la administración pública federal terminaron haciéndose un harakiri presupuestal”.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo del PAN

“La defensa de los derechos humanos y las libertades hace la diferencia entre civilización y barbarie, entre democracia y dictadura…Lo que hoy se pretende con la desaparición de este fondo (de periodistas y defensores) es injustificado, es un despropósito que atenta en contra de las garantías individuales y que únicamente beneficiará a criminales y abusadores, a que crezca la impunidad y la violencia.

Diputado Felipe Fernando Macías Olvera del PAN

“A Morena le encanta decir que el pueblo pone y que el pueblo quita… Que no nos engañen, hoy lo único que les interesa es entregar en bandeja de plata al presidente de la República 70 mil millones de pesos, para que haga con ese dinero lo que se le antoje”.

Diputada Cecilia Patrón Laviada del PAN

“Mientras aquí estamos discutiendo la desaparición de los fideicomisos y los fondos, en Yucatán y en Quintana Roo miles de mexicanos están teniendo que abandonar sus hogares, ¿y ahí los vamos a desproteger? Es la única pregunta que hoy les quiero dejar: ¿los vamos a dejar desprotegidos, sin el Fonden?”.

Diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo del PAN

“Hoy vengo aquí a decirles que simple y sencillamente están destruyendo al país. No han dado una en salud, porque no es un tema de Covid. Ya no daban una. No han dado nada en economía, no han dado nada en generación de empleos. Lo único que les ha motivado es hacerse millonarios. Y sí, con recursos a discrecionalidad, con obras sin tener licitaciones”.

Diputada María Guadalupe Almaguer Pardo del PRD

“Eliminar este fideicomiso (de periodistas y defensores) pone en riesgo de muerte inminente a personas cuya actividad principal representa un alto compromiso con la sociedad. Estamos hablando de la vida de mil 300 personas que, actualmente, se encuentran protegidas por este mecanismo”.

Diputada Claudia Pastor Badilla del PRI

“Se insiste por la mayoría que deben eliminarse los fideicomisos, porque en ellos hay corrupción… Los que nos oponemos a la desaparición de estos fideicomisos, aclaramos insistentemente en que la corrupción debe probarse y sancionarse conforme al Estado de derecho que rige a nuestro país”.

Diputada María Lucero Saldaña Pérez del PRI

“No creemos que este gobierno centralista, totalitario vaya a facilitar de esta forma que lleguen realmente los recursos. Primero desaparecen y después no hay sustitución, no hay opción del cómo realmente se van a entregar…Y, es por ello que es oportuno que haya medidas de protección, que hagamos el esfuerzo porque no aprobemos este día estas negaciones. Estaríamos dándole la espalda al pueblo mexicano”.

Diputada Martha Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano

“Prefieren recortarles a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, pero a los militares hay que dejarles que sigan comprando con una bolsa enorme el equipo militar que se requiere, además de lo que cada año se les presupuesta y que cada administración ha venido obteniendo y obteniendo más recursos. Y ustedes se hacen cómplices al permitir que eso suceda”.

Diputada Martha Huerta Hernández del Partido del Trabajo

“Dejar muy en claro que estamos de acuerdo con el presidente de la República y coincidimos en que en administraciones anteriores algunos fideicomisos han sido ocupados de manera opaca y sin rendición de cuentas…Por ello (están a favor), crear mecanismos y reglas de operación claras y eficientes, en los que se cumpla la transparencia, la rendición de cuentas y que estén al alcance de una participación ciudadana a través del escrutinio público”.

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz de Morena

“La oposición no se ha cansado de decir que con las reformas a las leyes que se presentan en el dictamen de la Comisión de Presupuesto se van a desaparecer los apoyos a todas y todos aquellos que hoy se benefician de los recursos que se encuentran en los fideicomisos y fondos. Falso… No le mientan a la gente y no la confundan, tal y como lo hicieron cuando fueron gobierno”.

Diputada Dolores Padierna Luna de Morena

“¿Desde cuándo a los genocidas les interesa el respeto a los derechos humanos? ¿Desde cuándo a los que asesinaron a tantos periodistas y encarcelaron y asesinaron a defensores de derechos humanos, les interesa el periodismo y la libertad de expresión? Estamos desmantelando el régimen de recursos escondidos, privatizados, controlados por comités técnicos que ellos nombraron y ahora, al extinguirse los fideicomisos se transparentan todos estos recursos y se van a utilizar para los intereses de la nación”.

Diputado Fernando Galindo Favela del PRI

“Unos dicen que se va a integrar el Presupuesto de Egresos para atender a los beneficiarios. Luego suben a tribuna y nos dicen que va a ser para la atención a la salud. Luego suben a tribuna y nos dicen que es para la compra de la vacuna. Pónganse de acuerdo para qué se van a utilizar estos recursos”.

Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN

“El tema de Ayotzinapa, que lo mencionan aquí, el tema de las víctimas. Nada más les recuerdo que del partido del que ustedes fundaron, Morena, era el que gobernaba el municipio y era el que gobernaba el estado y fue Andrés Manuel López Obrador quien fue y le levantó la mano al alcalde, hoy preso y a su esposa presa, para que votaran por él y ganara esa elección, no tiren la piedra y escondan la mano. Nosotros, sí sabemos quiénes son”.

Diputado Rubén Cayetano García de Morena

¿De dónde saca usted, cuál es su fundamento, diputado (Jorge Luis Preciado), que Morena gobernaba en Iguala cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Cuál es su argumento? Morena ni siquiera era partido político, que le quede claro”.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN

“El circo que han montado para desaparecer los fideicomisos se les cayó. Hoy la ciudadanía sabe perfectamente el golpe que le están dando y tienen que venir aquí, tienen que venir aquí a argumentar, a gritar, a desgarrarse las vestiduras a decir que los fideicomisos… que existen todavía hoy, eh, y mañana van a existir, porque esto todavía tendrá que ir al Senado si sale. Yo espero que no salga”.

Diputada Claudia Pastor Badilla del PRI

“Yo les puse un ejemplo de economía familiar. Ustedes (Morena) son capaces de comprar zapatos, aunque no tengan qué comer, pues lo mismo van a hacer cuando se saquen estos recursos y se metan a la cantidad de obligaciones que tiene el Estado mexicano para con los mexicanos y las mexicanas”.

Diputado Higinio del Toro Pérez de Movimiento Ciudadano

“Hemos escuchado una y otra vez al presidente de la República, señalar que en su gobierno se acabó la corrupción…Y todos vimos cómo su hermano aparecía en un video recibiendo fajos de billetes y para él no hay una investigación. Ah, pero los fideicomisos, que sí tienen corrupción, hoy están a punto de desaparecerlos”.

Diputada Rocío Barrera Badillo de Morena

“Los urjo, diputadas y diputados, a contemplar cuando menos un plazo de gracia, que haga del fideicomiso (para defensores y periodistas)… un medio de control y contraste, permitiéndole permanecer vigente cuando menos un año más, lapso en el que se puede estudiar y evaluar con profundidad un tema de vidas humanas”.

Diputada Abril Alcalá Padilla del PRI

“Seguimos metiendo dinero bueno al malo en Dos Bocas y en Santa Lucía. Se sigue pagando un avión que nadie utiliza y que además parece que nadie quiere. Se compran medicamentos en el extranjero más caros de lo que se podrían conseguir aquí y además son medicamentos que no llegan, por cierto, a los enfermos”.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo del PAN

“Esta decisión centralista y autoritaria, es un verdadero sinsentido en momentos como el que enfrentamos, ante una de las crisis económicas y sociales más graves de nuestra historia”.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada del PRI

“Qué caro nos ha salido este gobierno de medidas tan improvisadas como imperfectas, de atracos al presupuesto para fines proselitistas por encima del financiamiento al desarrollo. Pasamos de presupuestos para generación a presupuestos para elecciones. Gobierno de pequeña visión, pero una gran destrucción”.

Diputado Alfredo Femat Bañuelos del Partido del Trabajo

“Los distintos fondos para la cooperación internacional para el desarrollo cuentan con las reglas claras de operación, y están bajo el escrutinio constante de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, además de la vigilancia, en muchos casos, de instancias internacionales”.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald de Movimiento Ciudadano

“Hoy es un día negro para México, es un día que va a quedar marcado en la historia de nuestro país y del cual, ustedes, los de la cuarta T y sus aliados son los culpables. Solo tienen razón en una cosa, en su slogan, se hará historia. Sí, la historia más catastrófica que nunca jamás este país ha tenido”.

Diputado Enrique Ochoa Reza del PRI

“En tan solo dos años, el gobierno de la República que ustedes encabezan, se terminó todos los recursos de dicho fondo (Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios), y nadie sabe a ciencia cierta, en qué se gastaron esos 300 mil millones de pesos que se habían ahorrado a lo largo de cerca de 18 años”.

Diputada Cecilia Asunción Patrón Laviada del PAN

“Hoy pretenden desaparecer el fondo para atender las pérdidas de vivienda, de carreteras, de escuelas, después una emergencia natural, cometiendo un grave y un histórico error. ¿Cómo hacerles ver a los legisladores del gobierno, que es una herramienta para su propio gobierno para apoyar, en un momento a otro, a los más necesitados?”.

Diputado Absalón García Ochoa del PAN

“Señoras y señores diputados, los desastres naturales no atienden al calendario presupuestal y mucho menos a los tiempos que la Secretaría de Hacienda disponga. Cuando el campo es afectado por los desastres naturales, se requieren apoyos de manera inmediata para reintegrar las parcelas a la producción de alimentos”.

Diputada María Liduvina Sandoval Mendoza del PAN

“Hoy es un mal día para México porque la mayoría no escuchará razones, porque para ustedes la función de esta Cámara está solo en votar lo que diga el presidente, cuando lo quiera el presidente y como lo quiera el presidente, es decir, con una obediencia ciega”.

Diputado José Rigoberto Mares Aguilar del PAN

“Compañeras y compañeros de Morena, ustedes afirman que no van a dejar a la deriva a los científicos, los investigadores, los deportistas, las víctimas de violencia, los defensores de derechos humanos, los periodistas, por mencionar algunos sectores que se ven afectados con este dictamen. Y yo les pregunto: ¿qué nos garantiza que no será así? ¿Su palabra? Ya hemos visto antes y hoy que no tiene valía”.