'Sí, nos estamos organizando, ¿le molesta?', responde a AMLO Sí Por México

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia mañanera que próximamente aparecería un nuevo grupo de protesta en su contra, “un Frenaaa II”, la tarde de este jueves fue difundido un comunicado para informar sobre la conformación de un movimiento denominado “Sí por México”.

“Este no es el movimiento de una sola persona, ni de dos, ni de tres, hoy somos al

menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el SÍ… El próximo 20 de octubre haremos un lanzamiento público, frontal y transparente para que la gente nos conozca y decida si se quiere sumar o no”, se lee en el posicionamiento, que no es firmado con el nombre de algún político o empresario, aunque sí se menciona que forman parte de este movimiento organizaciones como Chalecos México, Fundación Carlos Abascal, Futuro 21, Hijas de la Mx y Red de líderes católicos.

“¿Qué le molesta Señor Presidente? ¿Que los ciudadanos se organicen? ¿Que haya gente que piense distinto? Sí, nos estamos organizando, y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia. No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México”, refieren en su respuesta a López Obrador.

El dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, replicó en Twitter el comunicado con el mensaje: “Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos”, dijo. En un mensaje previo, descartó participar como candidato a gobernador en Baja California, como señaló el mandatario federal.

Sí, nos estamos organizando porque no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos.

En su conferencia, el presidente López Obrador refirió que este movimiento es “encabezado por este señor Claudio X. González”, empresario que hasta las 16:50 horas no había compartido el comunicado, como lo hizo De Hoyos.

“Dicen que aquí es el no, no, no y ellos están por el sí, sí, sí, pero que, a diferencia del Frenaaa, que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento. No sé si lo hicieron oficial”, mencionó el presidente.

“Es que ya vienen las elecciones, ellos mismos lo dicen aquí, entonces andan buscando aglutinar y dicen que el líder del Frenaaa nos les ayuda en eso, entonces tiene que ser una oposición moderna, propositiva y que ellos son los que van a jugar ese rol. Pues es un poco el planteamiento de los intelectuales orgánicos, unirse todos en contra de nosotros, porque vienen las elecciones. Está bien, están en su derecho y tienen garantizadas todas las libertades”, agregó.

En su posicionamiento, Sí por México señaló que su misión es “romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas de la ciudadanía, lograr que los políticos trabajen para las causas de las y los ciudadanos”.

Su agenda, señalaron, incluye decir “basta de polarización, ya basta de debates estériles,

basta de políticos peleándose con otros políticos”.

“Vamos a retar a los partidos políticos para que adopten la propuesta de la ciudadanía y se ganen nuestro voto con un compromiso real. Vamos a exigirles que se comprometan con nuestra agenda de cara a las próximas elecciones y una vez que ganen quienes tengan que ganar, vamos a ser vigilantes de que SÍ cumplan con sus acuerdos. No vamos a esperar pasivos a que vengan a pedir nuestro voto, vamos a ser activos para que vengan a rendir cuentas y se ganen nuestro respaldo con un SÍ”.