Tatiana Clouthier se descarta como candidata al gobierno de Nuevo León

La diputada federal de la banca de Morena Tatiana Clouthier se descartó como candidata al gobierno de Nuevo León.

“Creo que los momentos míos, o los momentos de Tatiana, son de quedarse trabajando en el esquema nacional”, mencionó en entrevista con Ricardo Raphael, en Milenio Televisión.

“El esquema estatal me parece que no es un esquema donde aporte más… tengo que quedarme a trabajar en el esquema nacional, es donde le aporto más al país, es donde le aporto más a Nuevo León, y me quedo trabajando en el esquema nacional”, agregó.

A lo que sigue… pic.twitter.com/42ZJK3AmZI — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) October 29, 2020

Cuestionada sobre si entonces la candidatura de Morena en esa entidad será para la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, Clouthier dijo desconocer a quién elegirá el partido.

Sin embargo, mencionó que cuando acompañó a Andrés Manuel López Obrador a recorrer el estado y el país como candidato prometieron que serían diferentes, “hablamos de que no existió un PRIMOR”, es decir, una unión entre PRI y Morena, lo que pareció una referencia al pasado priista de Clara Luz.

▶️ "Jamás hablé con AMLO sobre candidatura en Morena": Tatiana Clouthier habla sobre su futuro político.@ricardomraphael conversa con @tatclouthier La entrevista completa aquí: https://t.co/AktPNpIuDO pic.twitter.com/MOqKamGt6m — Milenio Televisión (@mileniotv) October 29, 2020





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.