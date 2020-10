Toman por algunas horas CECyT 4 del IPN para denunciar violencia y acoso

Las instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 4 “Lázaro Cárdenas” fueron tomadas durante siete horas aproximadamente este 10 de octubre. La acción fue realizada por estudiantes y colectivos feministas, para denunciar la violencia y acoso sexual que se viven en este plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La toma, que inició cerca de las 15 horas y terminó hacia las 22 horas, fue precedida por una convocatoria lanzada a través de redes sociales por el Colectivo Galerna, para llevar a cabo una “manifestación pacífica contra el encubrimiento en el CECyT 4”. Como parte de la manifestación, los estudiantes y las colectivas cerraron un tramo de la Avenida Constituyentes y colocaron una manta en un puente cercano al CECyT No 4.

“Iba todo bien, colgamos mantas en el puente y medios de comunicación estaban presentes. A las 2:53 los policías hicieron su trabajo y quitaron todos los carros al igual que los desviaron, pero ¿qué pasó? Llegaron granaderos, nos sobresaltó ya que todo era pacífico, habían directivos y nosotros estamos conscientes de que ellos fueron quienes los llamaron” (sic), consignó el Colectivo Galerna.

Un par de estudiantes del CECyT No 4, también conocido como Voca 4, contaron a Animal Político que este 2020 han reportado distintos casos de agresiones sexuales y acoso cometidos por profesores y alumnos contra las estudiantes: entre ellos uno de abuso sexual y un intento de suicidio dentro de las instalaciones. Ante este panorama, las estudiantes montaron en marzo un tendedero para exponer la situación e intentaron hacer un paro en distintas escuelas del IPN.

También compartieron que en febrero las autoridades académicas, entre ellos profesores y profesoras, instalaron una mesa de denuncias. Sin embargo, “no hicieron nada, yo vine a denunciar que un tipo de mi salón me mandó mensajes diciendo que me veía de manera morbosa, así literalmente. Yo vine a denunciar, que quería hacer un cambio de grupo porque no me sentía cómoda con él y solamente me pidieron unos datos y dejaron una carta, no hicieron nada”, compartió una de ellas. La misma joven señaló que incluso su padre acudió con ella a denunciar otra situación, pues un profesor la acosaba “él me tocaba las manos, llegaba por atrás de mí y me pegaba su cuerpo”.

Otra agregó que “era irresponsable, o sea, tú venir a poner una denuncia enfrente de todo el mundo, entonces con qué confianza vienes”.

Las protestas contra el acoso y la violencia sexual cobraron fuerza en más centros educativos del IPN entre febrero y marzo de este mismo año. En marzo, por citar un caso, las alumnas del Cecyt 13 “Ricardo Flores Magón” también instalaron un tendedero.

Por esa fecha, el IPN dio a conocer que desde 2017 hasta ese momento se tenían registradas mil 553 denuncias de violencia de género, “de las cuales 368 son formales y mil 185 se realizaron por medio de tendederos colocados en diversas unidades académicas de los niveles medio superior y superior, que en varias casos están dirigidas hacia una misma persona”, reportó el periódico La Jornada.

CDHCM estuvo atenta a la toma

A la toma se acercó personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y estuvieron en comunicación con los estudiantes, quienes hacia las 20 horas le entregaron a este mismo personal un pliego petitorio en el que solicitan a las autoridades del CECyT No 4 emitan un comunicado “diciendo las razones del encubrimiento de la violación e intento de suicidio de una alumna en el plantel”. También demandan, entre otras cosas, que se realicen pláticas sobre acoso, hostigamiento sexual y ciberacoso para capacitar a docentes, alumnos y trabajadores; que se garantice la seguridad de “las y los alumnos que participen en este movimiento”.

Cerca de las 21 horas, los estudiantes y las colectivas feministas acordaron la entrega de las instalaciones. Y a las 22 horas empezaron a retirarse. Personal de la CDHCM permaneció en el lugar.

Respuesta del IPN

El IPN emitió un mensaje tras la toma, en el que condena “los destrozos y los daños generados por un incendio provocado en las instalaciones”. También indica que rechaza “categóricamente todo tipo de violencia, especialmente la violencia de género”.

Además, da cuenta de que quienes mantuvieron la toma se retiraron hacia las 22:05 y que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.