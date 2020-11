AMLO dice que solo usaría cubrebocas por respeto a la gente

“Si algún día llego a ponerme el cubrebocas será por respeto a la gente, porque veo su responsabilidad, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda usarlo”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que en el país no va a haber ningún problema de contagio y que le tiene confianza al pueblo ahora que viene el Buen Fin.

Lee: Secretario de Salud y López-Gatell me han dicho que no necesito cubreboca: AMLO

“La gente es muy responsable, México está viviendo un momento estelar por el grado de conciencia de nuestro pueblo, es lo mejor que ha sucedido, un cambio de mentalidad, la gente es muy responsable”.

"No lo uso porque no estoy infectado": @lopezobrador_ dice que solo usaría cubrebocas por respeto a la gente. Lee más: https://t.co/yFZfEDqZWg pic.twitter.com/5SB8BfB6Eo — Animal Político (@Pajaropolitico) November 3, 2020

El mandatario indicó que se ha podido enfrentar la pandemia gracias a la gente, sin medidas coercitivas, cierres completos de actividades y sin restringir libertades. “Vamos avanzando, vamos saliendo y vamos a continuar así”, comentó.

“Si yo algún día me pongo cubrebocas será por la gente, por respeto a la gente, no me lo pongo porque guardo la distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”.

“Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente que, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas”.

“Este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo, dejarle a la gente que siga actuando de manera responsable ahora que viene el Buen Fin y habrá medidas sanitarias, protocolos y nos seguiremos cuidando”,

López Obrador usó cubrebocas por primera vez en público en junio para poder cumplir con las medidas sanitarias del avión comercial que lo llevó a Estados Unidos, cuando se reunió con el mandatario Donald Trump.

En varias ocasiones ha dicho que tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como el subsecretario Hugo López-Gatell le han comentado que no necesita cubrebocas, que “no es un asunto científicamente demostrado” para evitar contagiarse de COVID-19





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.