“Nada de estar protegiendo a nadie”: AMLO pide a gobernador de Quintana Roo aclarar disparos en protesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene que investigar lo ocurrido en Cancún, Quintana Roo y que el gobernador Carlos Joaquín González debe aclarar los actos de ayer por parte de policías que dispararon para dispersar una protesta feminista en las instalaciones del Palacio local de gobierno, dejando al menos cuatro periodistas heridos.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”, sostuvo esta mañana en conferencia de prensa.

Señaló que el gobernador es quien debe indagar y aclarar lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual, quién dio la orden, y quiénes llevaron a cabo esas acciones.

“Nada de estar protegiendo a nadie, se debe actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad”, afirmó el presidente.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aseguró que dio “instrucciones precisas de NO agresiones y NO armas en las marchas”, y que investigarán “al irresponsable que dio instrucciones diferentes”.

Repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancun esta noche. Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de NO agresiones y NO armas en las marchas que se darían el día de hoy. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 10, 2020

López Obrador comentó que en caso de que no se aclaren los hechos ni se castigue a los responsables, los afectados deberían acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “La Comisión por oficio debería intervenir”.

“Si no es así, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (la que puede investigar), y si es necesario, también la Fiscalía (General de la República) si hay elementos por el uso de armas de grueso calibre”, comentó.

Esta mañana, la CNDH reprobó los hechos e informó que atenderá el caso ante la demanda de quejosos.

Recordó que en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.

La CNDH urgió al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas; advirtiendo que su utilización, de conformidad con los estándares supranacionales en la materia, únicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia.

Reprobamos los hechos ocurridos en Benito Juárez, #QuintanaRoo, en los que elementos policiales repelieron mediante detonaciones a manifestantes que se pronunciaban en contra de los #feminicidios y #ViolenciaDeGenero. Detalles, aquí. 👇🏾#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/YMcCKqoN9m — CNDH en México (@CNDH) November 10, 2020