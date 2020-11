AMLO promete ayuda a pueblos que fueron inundados para proteger a Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las comunidades indígenas que se inundaron tras el cierre de la compuerta El Macayo para proteger a Tabasco, recibirán ayuda para reparar los daños materiales.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario volvió a explicar que se tomó esta decisión para que no hubiera un daño mayor y más personas damnificadas en Tabasco.

Ayer, el presidente anunció que con el cierre de El Macayo toda el agua de la presa se iría hacia a través del río Samaria hacia la zona más baja e inundaría comunidades como Jalpa, Nacajuca y Centla.

“Medimos que se iba a ir el agua a estas comunidades pero no como en otras ocasiones (…) optamos por cerrar la compuerta, yo he estado pendiente y sí ha habido inundación en Jalpa y Acajuca pero no mayor (…) la zona más crítica es Centla porque es una zona muy baja, que está incluso debajo del nivel del mar”, señaló.

De acuerdo con el presidente las comunidades más afectadas en toda esta región son Allende, Guerrero, Cuauhtémoc y Jalapita, donde se registran inundaciones de entre uno y dos metros de altura.

Aseguró que todas las personas damnificadas ya son atendidas en albergues.

“Se les va a apoyar siempre con alimentos y bebidas, se les van a reparar los daños y entregar recursos para sus muebles o lo que hayan perdido”, refirió.

López Obrador acotó que ahora se atenderá el problema de fondo para evitar futuras inundaciones.

“Esta situación de optar entre inconvenientes es algo que a mí me duele porque no ha habido un buen control de las presas, lo va a haber a hora ya no será la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil”, acotó.

El presidente dijo que emitirá un decreto con el propósito de que las 4 hidroeléctricas del río Grijalva tengan un canal ecológico, de modo que se tengan vacías las presas y no haya más problemas durante las temporadas de lluvias.

“Es un problema serio porque están azolvados totalmente los ríos de los zonas bajas (…) en el Usumancita que se junta con el Grijalva hay un tapón, todo eso lo vamos a atender”, señaló.

Agregó que una vez que bajen los niveles del agua pondrán en marcha un programa de mejoramiento de viviendas para todas las personas damnificadas.

También habrán brigadas de salud y de desinfección de hogares.

El presidente planteó que muchas de las casas, en las comunidades y en la ciudad, que hoy se encuentran afectadas, se construyeron a las orillas de los ríos gracias a la corrupción porque administraciones anteriores otorgaron permisos irregulares a empresas inmobiliarias para edificar ahí.

Para finalizar, el presidente dijo que los niveles de agua en todas las zonas inundadas en Chiapas y Tabasco están disminuyendo y que implementarán una estrategia para que la zona no se vea tan afectada con la posible arribo de nuevos huracanes o tormentas tropicales.