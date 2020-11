AMLO afirma que hay recursos para damnificados por lluvias en Tabasco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay recursos suficientes para atender a los damnificados por las inundaciones en Tabasco, y les pidió no dejarse manipular por rumores, “porque hay temporada electoral, hay mucha politiquería”.

Al concluir la supervisión de ayuda a personas afectadas en Tabasco, el mandatario confirmó la muerte de cinco personas, pero dijo se pronostican menos lluvias los próximos días.

Evaluamos con el gobernador Adán Augusto y servidores públicos del gobierno federal y de Tabasco la situación de las inundaciones. Todavía hay 7 mil 278 personas en refugios. Continúan aplicándose los planes DN-III y Marina. Ojalá se cumpla el pronóstico de que dejará de llover. pic.twitter.com/1IVP6bTfML — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 8, 2020

López Obrador dijo en un mensaje grabado desde el malecón de Villahermosa que seguirán apoyando a los damnificados, en conjunto con autoridades federales, Ejército y Marina. “No les va a faltar la comida, no les va a faltar lo indispensable”, comentó.

“El gobierno tiene que darle atención especial a los que más lo necesitan, eso es la justicia. Aunque ya no existe el Fonden, que lo utilizaban para comprar equipos, para comprar muebles en épocas de inundación, y había mucha corrupción en el manejo de ese fondo, tenemos afortunadamente muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a damnificados”

“Yo creo que vamos a poder salir adelante. Ya está más controlada la presa Peñitas porque ha dejado de llover y hay pronóstico de que no va a llover o va a llover poco”, dijo el mandatario, que canceló su gira por Sinaloa para atender la situación.

López Obrador añadió que el próximo martes habrá una reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas en conjunto con su gabinete, para “buscar una solución de fondo, estructural” para las inundaciones.

Ante periodistas, el mandatario dijo que hay grupos que intentan aprovechar la situación en el estado, por lo que la gente debe evitar dejarse manipular.

“Se les va a atender a todos, y que no se dejen manipular porque como hay temporada electoral hay mucha politiquería, entonces allí están los que quieren los cargos; como ya le salió carne al hueso y que andan allí hasta repartiendo despensas, queriendo quedar bien con la gente, ya eso es historia ya eso ya no funciona”, dijo, según el periódico Reforma.

“Eso no es así, hay muchos rumores de desinformación, pero le digo a mis paisanos: tengan confianza, yo nunca les voy a mentir. Acuérdense de no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo”, comentó.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)