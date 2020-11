Asesinan a Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa, Veracruz

La presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín, fue asesinada la mañana de este miércoles.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de la alcaldesa fue localizado en la comunidad de Ixcoalco, municipio de Medellín de Bravo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó el asesinato y detalló que desplegó un operativo en coordinación con las fuerzas federales en el municipio de Jamapa y sus alrededores.

Mientras que agentes de la Policía Estatal realizan operativos por aire y tierra en la zona de los hechos.

También se instalaron filtros de revisión en diversos puntos carreteros, así como de la cabecera municipal.

En un breve mensaje, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, condenó el homicidio de la alcaldesa y aseguró que la Fiscalía Estatal acelerará las investigaciones para dar con los responsables.

#EnVivo | Mensaje sobre los hechos ocurridos el día de hoy en Jamapa; en Veracruz no hay cabida para la impunidad. https://t.co/TQLnC6gwFn — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) November 11, 2020

Sin dar mayores detalles, refirió que en el municipio de Jamapa hay procesos penales e investigaciones contras funcionarios y exfuncionarios, y que no permitirá que el homicidio de la alcaldesa sea usado con fines políticos.

En su cuenta de Facebook, el esposo de la alcaldesa, Fernando Hernández Terán, compartió mensajes dedicados a Florisel y lamentó la inseguridad que hay en el país.

“Estamos en un México que si trabajamos derecho, estamos mal. Y todo se lo culpan al crimen organizado. TE AMO FLORISEL Y TE LO JURO QUE HUBIERA MUERTO CONTIGO PERO NO NOS HUBIERAMOS IDO SOLOS SOMOS INOCENTES (…) AHORA LO SEGURO QUE ME BUSCARAN A MÍ. NO SE PREOCUPEN QUE YO MISMO LLEGARE”, escribió.

Hernández Terán es uno de los exfuncionarios investigados en el municipio. El esposo de la alcaldesa fue presidente del DIF municipal de Jamapa.

Hace unos días, la Fiscalía Estatal obtuvo una orden de aprehensión en su contra por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión. Desde entonces se ha mantenido prófugo.

Con información de XEU Veracruz.