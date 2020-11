Aumento de casos de COVID es muy preocupante: OMS sobre México

México está “en mala situación frente a la epidemia de COVID-19, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre”, advirtió hoy el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la rueda de prensa quincenal que su agencia dedica a la pandemia.

La OMS consideró que el aumento de casos y muertes por COVID-19 en México es “muy preocupante” y pidió seriedad en la respuesta.

Tedros Adhanom pidió a los líderes que sean ejemplares en el uso de cubrebocas y otras medidas.

“Cuando ambos indicadores aumentan, es un problema muy serio. Y nos gustaría pedir a México que sea muy serio. No comentamos comportamientos individuales sobre el uso de mascarillas. Pero hemos dicho en general que usar cubrebocas es importante, la higiene de manos es importante, mantener la distancia es importante, y esperamos que los líderes sean ejemplares. Queremos que los líderes sean un modelo a seguir”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no suele usar cubrebocas en actos públicos ni en reuniones con sus colaboradores. El pasado 3 de noviembre dijo: “Si algún día llego a ponerme el cubrebocas será por respeto a la gente, porque veo su responsabilidad, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda usarlo”.

También ha dicho que solo usará cubreboca en los lugares donde sí es necesario o es una obligatorio, pues con guardar la sana distancia como le han sugerido el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, es suficiente.

“A mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatorio, pues ahí me lo pongo en el avión lo piden, me lo pongo el avión, en la oficina donde recibo constantemente a ciudadanos a dirigentes de todas las organizaciones sociales”, dijo este viernes en su conferencia matutina desde Oaxaca.

Hasta este domingo 29 de noviembre, México registra 1 millón 107,071 casos confirmados de COVID-19, así como el fallecimiento de 105,655 personas a causa de esta enfermedad.

Además, informó que hay 1 millón 285,959 casos estimados de COVID-19 y que 818,397 personas se han recuperado.

Con información de AFP y Newsweek México.