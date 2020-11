Ayudar a la gente y la crónica deportiva, las pasiones del periodista asesinado Israel Vázquez

“El periodista Israel Vázquez era una persona muy alegre, carismática, que sabía cómo sobrellevar a las personas y tratar las desgracias humanas de una ciudad como Salamanca”, que en los últimos tres años se han visto inmersa en una espiral de violencia y muerte, con decenas de ejecuciones.

Así recuerdan a Israel Vázquez sus colegas del medio digital El Salmantino, originario de Salamanca, Guanajuato, México, quienes exigieron justicia por el homicidio del joven periodista de 33 años edad, quien este lunes fue asesinado a balazos cuando fue a documentar un reporte policiaco sobre el hallazgo de restos humanos, en la colonia Villa Salamanca 400.

Israel era un periodista que antes de llegar a El Salmantino, hace tres años, laboró en otros medios locales. Era reportero de nota policíaca, pero también abordaba temas deportivos, políticos y sociales.

A decir de sus colegas, quienes pidieron anonimato en tanto se desarrollan las investigaciones del crimen, Israel tenía un “carisma especial que no es muy fácil encontrar”, pues le caía muy bien a la gente.

“Se dedicaba principalmente a la nota roja, pero cuando informaba lo hacía de una manera que la gente se sintiera más cercana a lo que estaba pasando con el tema de la violencia. Se preocupaba para que no sintieran la noticia tan rígida, sino que sintieran la nota más humana. Más de persona a persona, pero sin quitar lo policiaco”.

Apenas el pasado 2 de noviembre, el periodista informó con indignación sobre la aparición de bolsas con forma de cuerpos dejadas en las calles de Salamanca, que aún cuando finalmente se supo que estaban hechas de basura, provocó movilización policíaca y el susto generalizado de los ciudadanos.

“Esto molestó a varios ciudadanos, pues normalizar la violencia y hacer apología al crimen es algo que no debe suceder, sin embargo esta mala broma movilizó a las autoridades y algunos medios informativos”, escribió Israel.

En Salamanca la prensa esta acostumbra a documentar uno o dos ataques al día con 5 muertos por ataque.

A principios de septiembre del presente año, por ejemplo, en el Mercado Tomasa Estévez mataron a varios comerciantes e hirieron a otros en un ataque armado. Solo en esta primera semana de noviembre van más de 7 muertos.

Además, el 10 de octubre de 2019, en ese municipio, se registró un ataque a un bar, que dejó cinco personas muertas. Los responsables huyeron en una camioneta, sin que hasta este momento se tengan indicios para dar con los responsables de estos hechos.

“La gente ya no quiere salir a las calles, por miedo”, aseguran las fuentes consultadas por Animal Político.

Un apasionado del deporte

Para Israel la nota deportiva era una de sus pasiones. “Todos los días era el encargado de redactar y publicar la nota deportiva del día”, dijo uno de sus compañeros, quien recordó que en la pasada final del torneo de los Soles, el equipo de futbol local, que compitió por la final de la categoría contra Irapuato, Israel hizo dotes de su conocimiento como cronista deportivo.

“Se armó un equipo y trasmitieron la final con una audiencia muy buena. Israel se lució ese día”.

Ese mismo carisma, recordaron sus colegas, lo usaba para abordar temas sociales. Un día antes de su asesinato, el domingo, pidió entrevistar a un hombre que trabaja en un crucero vendiendo chocolates, porque les había llegado un reporte ciudadano de que este señor en realidad estaba enfermo y la venta de chocolates era para costear su tratamiento.

“Él pidió ir. De todo corazón dijo yo quiero ir, entrevistarlo, para que la gente lo apoye. Así era Israel”.

“Le gustaba informar, le gustaba que la gente supiera que tenían en el respaldo de él y del medio”.

Los colegas de Israel entrevistados aseguraron que el periodista y el medio nunca fueron amenazados antes de su asesinato, pero ante la violencia en la zona actuaban con mucha cautela en las coberturas policíacas.

Un protocolo que establecieron, por ejemplo, era hacer estas coberturas solo si había una especie de confirmación oficial del hecho, y si la policía no lo confirmaba simplemente no asistían o lo hacían bajo su propio riesgo.

Sin embargo, debido a los niveles de violencia, en las últimas semanas se presentaron casos donde la policía no acudía a los hechos, recordaron los entrevistados.

Este lunes no fue la excepción. Alrededor de las 5:40 am, Israel recibió un reporte ciudadano sobre el hallazgo de restos humanos en la colonia Villa Salamanca 400 había. Al no tener confirmación oficial, decidió acercarse por su cuenta para corroborar el hecho.

Una vez allí, Israel confirmó a sus colegas el hallazgo, por lo que acordaron realizar un enlace en vivo para el medio alrededor de las 6:20 am, y fue entonces cuando perdieron comunicación con él.

De acuerdo con las primeras investigaciones, a muy pocos metros de donde Israel estacionó su vehículo, el cual estaba rotulado con el nombre de El Salmantino, se encontraban las personas armadas que lo asesinaron a balazos.

“Nosotros no creemos que la agresión fuese contra el medio para hacernos daños, lo que creemos es que Israel estaba en el lugar y el momento menos preciso, quizá lo confundieron, quizá se sintieron agredidos al verlo tomar fotografías, pero no creemos que haya sido un ataque para infundirnos miedo”, dijo uno de los colegas del joven periodista muerto.