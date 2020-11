Resguardados y sin flores: la pandemia cierra los panteones de la CDMX

Los panteones en la Ciudad de México amanecieron cerrados y resguardados por policías este domingo, fecha en que se conmemora el Día de Muertos, ante la pandemia de COVID-19.

Por instrucciones del gobierno capitalino, todos los panteones públicos y privados cerraron este 1 y 2 de noviembre como medida para evitar aglomeraciones y contagios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo en las inmediaciones de los panteones de la ciudad.

Para ello, informó el viernes que desplegaría más de 3 mil uniformados y 700 vehículos que realizarían “labores de control de tránsito, así como de prevención y vigilancia”.

“Con el fin de reportar la situación precaria o de alteración del orden en las instalaciones, habrá estrecha coordinación con los responsables de cada panteón para los apoyos necesarios”.

Al anunciar la estrategia el 23 de octubre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la importancia del festejo “pero no es momento, no es momento, no queremos que estas fiestas se conviertan en un momento de contagios que pueda tener causas fatales”.