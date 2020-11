CDMX modificará registro digital de usuarios tras críticas de ONG

El gobierno de la Ciudad de México ajustará los términos y condiciones del uso de códigos QR para el rastreo de contactos de personas con COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil para evitar la vulneración de datos personales.

En entrevista con Animal Político, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, señaló que este viernes se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una clarificación de los términos y condiciones del uso de códigos QR que establecerá la eliminación de los datos después de 15 días y se hará explícito que la información no será compartida con otras dependencias para fines distintos al rastreo de casos.

Clark recordó que el gobierno capitalino recopila datos sensibles de la ciudadanía todos los días, sin que se hayan registrado reportes de la vulneración de la información durante el periodo de la administración actual.

Sin embargo, dijo, “hemos tratado de minimizar los datos que pedimos al máximo para lo mínimo indispensable que necesitamos para este monitoreo”.

“La responsabilidad recae en nosotros como funcionarios, si los datos de la ciudadanía son mal usados o se filtran la responsabilidad recae en nosotros y lo tomamos en serio”, expresó.

Acerca del uso de este sistema en los negocios, el titular de la ADIP mencionó que este es obligatorio para los encargados de los locales, aunque recibieron capacitación para que se permita el paso a niños y personas mayores de 65 años sin necesidad de su uso, pues por sus condiciones podrían no contar con un teléfono para realizar el registro.

“Les dijimos y entendieron que también ejerzan cierto nivel de sentido común en ciertas actividades, la orientación es obligatoria a que lo usen, pero queremos que los negocios no discriminen por condición socioeconómica y que digan que no pueden entrar a algún sitio porque no tienen celular para QR”, abundó.

También señaló que los negocios en los que se está imponiendo la colocación de códigos QR para rastreo de casos de COVID-19 son de giros no esenciales, por lo que se espera la cooperación de los encargados y clientes para que no sea necesario volver a limitar su actividad.

“Si queremos que la ciudad no cierre actividades ni vuelva a cuarentena tenemos que dar un poco de nuestra parte como ciudadanos, y a lo que estamos apelando es que ayuden a identificar que ocurren contagios. No vamos a cerrar negocios pero queremos prevenir una siguiente ola de contagios”, concluyó.