Cesan a director de la policía de Benito Juárez tras agresión manifestantes

Eduardo Santamaría, director de la Policía Municipal de Benito Juárez, fue separado del cargo luego de que policías dispararan contra manifestantes y periodistas que protestaban en el ayuntamiento.

La alcaldesa de Benito Juárez – municipio donde se encuentra Cancún – Mara Lezama dijo a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que Santamaría ya fue separado del cargo para que se investigue si él dio la orden de disparar.

Explicó que hoy mismo se harán los trámites para cesarlo oficialmente y que el cabildo pueda aprobar una nueva designación.

Según la alcaldesa, Santamaría asegura que él no dio la orden de disparar contra los manifestantes que protestaban por el feminicidio de Bianca Alexis, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado este lunes; estaba desaparecida desde el 7 de noviembre.

Al menos cuatro periodistas heridos por las balas o golpeados por policías. El colectivo Red de Periodistas de Quintana Roo reportó además 8 detenciones.

En un video publicado la noche del lunes, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que los primeros datos apuntan a que Santamaría dio la orden para disparar al aire y dispersar a los manifestantes que intentaban invadir las oficinas de la presidencia municipal.

“Sabemos que en esta acción participaron varios policías municipales más, ante tal situación en tanto se llevan a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía, es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, dé de baja de inmediato a los funcionarios involucrados, ya que no está en el ámbito de mis facultades sino en el de las autoridades municipales el hacerlo”, dijo el gobernador a través de un video en su cuenta de Facebook.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene que investigar lo ocurrido en Cancún, Quintana Roo y que el gobernador debe aclarar qué pasó en la protesta.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”, sostuvo esta mañana en conferencia de prensa.

