EU desecha cargos a Cienfuegos para que sea investigado en México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que desechará los cargos contra el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y , en su caso, imputado por autoridades mexicanas.

Las autoridades estadounidenses explicaron que por solicitud de la Fiscalía General de la República(FGR), se compartirán las pruebas del caso, para colaborar con la investigación en México.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de autoridades mexicanas”, publicó en un comunicado.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw

— Justice Department (@TheJusticeDept) November 17, 2020