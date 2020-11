La última milla: ¿cómo se vive la pandemia en zonas rurales?

Rocío Palacios es una mujer de 23 años que habita en el Rancho Las Margaritas, comunidad perteneciente al municipio de Súchil, Durango, en donde trabaja como empleada doméstica. Desde que empezó la pandemia de coronavirus, la joven se ha mantenido informada a través de la televisión, su medio principal de información, pues en el rancho el acceso a la información es limitado debido a la ubicación de la comunidad, escondida entre las montañas, que dificulta el acceso a la señal telefónica y de internet. Los servicios más básicos, como la electricidad, llegaron hace apenas una década. Anteriormente, los habitantes tenían que subsistir con plantas de diesel para generar luz. Pero no solo el acceso a la información es complicado, sino también el acceso a la salud.

La familia de Rocío es una de las afortunadas que son derechohabientes al seguro social en la localidad; Palacios asegura que solo 5 familias del rancho cuentan con ese privilegio, ya que las demás se rehúsan a aceptarlo porque dicen no confiar en las instituciones. Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) no cuenta con datos específicos sobre Las Margaritas, los números sobre Súchil parecen confirmar lo dicho por Rocío: el 75.5% de la población en el municipio tiene carencia por acceso a la seguridad social.

Sin embargo, contar con un seguro social no significa tener una buena oportunidad de acudir a un centro de salud: el más cercano a Rocío le queda en el municipio de Mezquital, a 3 horas en auto. De presentar algún síntoma o complicación de covid-19, este sería al lugar donde irían.

Las declaraciones de Carlos Gutiérrez, de 71 años, socio de la empresa ganadera donde trabajan la mayoría de los habitantes de la comunidad, coinciden con las de Rocío, en cuanto a la salud como a la información. «(Los habitantes) tienen acceso a toda la información, por medio de la televisión.». En cuanto a la oportunidad de acceder a los servicios de salud del IMSS, Gutiérrez comenta «…aquí se les ofrece, por parte de la empresa, el que tengan seguro social, pero se rehúsan; el motivo, no sé por qué […] Existía el Seguro Popular, que ahí estaban inscritos algunos, pero con nuestro nuevo gobierno federal eso se eliminó.».

Los habitantes de Las Margaritas insisten en el pobre acceso a los servicios de salud e información que tienen en su comunidad. Sin embargo, dicen tener conocimiento de lo que está pasando, pues acceden a las noticias mediante la señal que llega a las antenas de televisión. Con esta información, se han tomado medidas para evitar la propagación del virus, restringiendo entradas y salidas de la comunidad. Al inicio de la pandemia, cuando los habitantes requerían víveres, estos eran encargados a personas fuera de la comunidad, quienes se los llevaban hasta el pueblo; ahora que ha avanzado la contingencia, algunos habitantes acuden cada mes a Vicente Guerrero a adquirir los propios.

Si alguna persona dentro del rancho, aun con las medidas que se han implementado, llegara a presentar síntomas, tendría que pasar por una larga, tortuosa y complicada travesía. Los dos hospitales más cercanos están a 50 y 80 kilómetros, respectivamente, y para llegar a ellos hay que pasar por un camino complicado. Derrumbes y zonas con el pavimento en condiciones deplorables son algunos obstáculos que hacen que el recorrido sea demasiado largo para llegar al hospital más cercano.

De acuerdo al Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en el 2019 se asignaron 13,540,00.00 MXN a la renivelación y riego de sello a la carretera Durango-Mezquital. Sin embargo, en julio de 2020, la carretera seguía en mal estado.

Una vez superada semejante odisea de caminos de terracería (que se complican aún más con las tormentas torrenciales en la época de lluvias), cuando el paciente llega al centro médico se enfrenta a otro gran desafío: los hospitales no cuentan ni con lo básico. De acuerdo con Wendy Rosales, trabajadora doméstica de 26 años, comenta que la mayoría de las personas que atienden están haciendo sus pasantías, lo que significa que aún no han obtenido una cédula profesional que los certifique como médicos.

La situación en los municipios cercanos no es muy diferente: en el caso de Vicente Guerrero es del 62.7% y en el Mezquital 92.2% de la población tienen carencias por acceso a seguridad social, mientras que el promedio estatal es de 70.6% y en la capital del estado apenas llega a 46.4%.

Pero el porcentaje de la población afiliada a estas instituciones no es la única diferencia. Si se consideran los tipos de clínicas que hay en cada uno de estos municipios, la desigualdad se hace más evidente. Así lo notan Wendy y Alejandro, ganadero en Las Margaritas. Ambos explican que acudirían a la capital estatal antes que a alguno de los municipios cercanos en caso de que ellos o un familiar presente síntomas graves de covid-19.

La razón de Wendy para ir a la capital si se presentaran síntomas graves es la cantidad de medicamentos, que considera mayor en los hospitales de esta ciudad. Por otra parte, Alejandro, quien se dedica a la ganadería y es padre de una hija, hace referencia a la atención que se tiene en estos municipios: «Ahí no hay atención médica para ese virus», dice mientras trabaja en su caballo.

Y es que la gente de Las Margaritas no ha dejado de trabajar. Debido a que la comunidad está geográficamente aislada, no se está realizando una cuarentena formal; sin embargo, sí se les ha pedido a los habitantes pasar el mayor tiempo posible en casa, lavarse las manos con frecuencia y utilizar gel antibacterial. Pero Wendy comenta que las medidas en Las Margaritas no se siguen tan rigurosamente, y que no es necesario hacerlo: «Aquí en el rancho no somos tanta gente, todos estamos al aire libre.».

La vida dentro de la comunidad parece no haber cambiado mucho. Incluso antes de la pandemia, los problemas ya estaban presentes: falta de seguridad social, hospitales lejanos y caminos peligrosos. Pero Las Margaritas no es un caso aislado; en México existen 1,031 municipios con mayores o iguales niveles de pobreza.

