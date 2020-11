México reporta 568 muertes por COVID-19 y suma 97 mil 624 defunciones

Autoridades de Salud reportaron 568 muertes más por coronavirus COVID-19, para un total de 97 mil 624 defunciones confirmadas por la enfermedad.

Además, confirmaron 5,558 casos más, por lo que 997 mil 393 personas han enfermado en lo que va de la epidemia.

Del millón 156 mil casos que se estima han ocurrido en el país, 50 mil 552 (un 4%) son personas con enfermedad por COVID-19 activas.

Al cierre de la semana 44 de la epidemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó en conferencia diaria que los casos se han reducido 11%, y que las recuperaciones aumentaron 4%.

Sin embargo, indicó que en el mismo periodo se incrementaron 3% las defunciones.

De las defunciones sospechosas por COVID-19, hay 10 mil 748 de las que no se tiene una muestra para procesar en laboratorio; de 4,254 se obtuvo muestra, pero no hay posibilidad de resultado, pues no llegó a un laboratorio fue rechazada.

Solo de 578 defunciones sospechosas de COVID-19 se tiene posibilidad de obtener resultados.

Gráficos Casos y fallecimientos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud Nuevos casos de COVID-19 en México Defunciones confirmadas por COVID-19 en México



Relación de casos de COVID-19 en México Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Aumento porcentual diario de casos confirmados