Mujeres protestaron en diversas ciudades del país contra la violencia machista

En diferentes ciudades del sur y el norte de México colectivas feministas y cientos de mujeres realizaron marchas, manifestaciones y actos públicos para protestar contra la violencia machista, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres.

En Cancún, Boca del Río, Puebla, Ciudad Juárez, Pachuca, Monterrey y Jalisco, entre otras ciudades del país, las manifestantes pidieron a las autoridades locales de sus estados y municipios que se investiguen las agresiones contra mujeres y se haga algo para frenar la violencia contra ellas.

En Cancún, Quintana Roo, mujeres marcharon del Palacio Municipal al Malecón Tajamar, 17 días después de la represión a balazos que se diera en la Plaza La Reforma, frente al edificio del Ayuntamiento.

Con dos mantas color morado, las mujeres que marcharon al frente del contingente consignaron con letras blancas: “Quintana Roo feminicida” y “Nosotras parimos, nosotras decidimos, ¡no más violencia¡ Tras de sí, un cementerio andante de cruces rosas con lemas como:” ni una más”, “calladita te ves más bonita,” “te dije que no es no”, “¿quién nos cuida de la policía?”, “este cuerpo es mío, no se toca no se mata”, “si no luchamos juntas nos matarán por separado” y “cuidado, el machismo mata”.

Mujeres cargando cruces rosas, cargando pancartas con leyendas provenientes desde las muertas de Juárez, con el puño en alto, más ofendidas que la rabia que fueron a dejar embarrada en cada metro de esta marcha.

Lee: ‘Valgo más que un cuadro’: Mujeres marchan en CDMX para exigir no más violencia

En Ciudad Juárez, Chihuahua, colectivas feministas locales realizaron diversas acciones de protesta a través de las redes sociales debido a que la ciudad todavía se encuentra en el color rojo del semáforo COVID-19.

Durante una rueda de prensa virtual, en la que participaron las colectivas Feminista de Ciudad Juárez, Maternaje Feminista, Mujeres en Rebelión, Hijas de su Maquilera Madre, Detenidas del 5S, Uni Unida, Universitarias contra la Violencia de Género, así como el Movimiento contra la Militarización Juárez y la CNTE Juárez, anunciaron su adición a la Jornada Nacional del 25N.

Una de las primeras acciones que realizaron ayer por la mañana fue la colocación de mantas con mensajes en contra de la lesbomisoginia, la represión policial, la violencia machista y la criminalización, en cinco diferentes puntos de la ciudad.

En Pachuca, Hidalgo, colectivos feministas marcharon en las calles del centro de la ciudad. Desde las 16:00 horas del miércoles se reunieron en la explanada de la plaza Independencia, donde llevaron a cabo una actividad de serigrafía y mojigangas.

Posteriormente, hicieron una danza terapéutica, es decir, un performance sobre el acoso hacia las mujeres, así como una lectura de pronunciamiento. A las 17:30 comenzó la marcha en las vías de la ciudad.

Durante el recorrido las manifestantes hicieron algunas pintas en algunas estaciones del Tuzobús.

Ya en plaza Juárez, las mujeres, con antorcha en mano, realizaron un performance en la explanada.

Además, colocaron en el centro la insignia “En memoria de todas las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia feminicida ¡Verdad y Justicia!”.

Las colectivas colocaron al finalizar el acto un memorial en honor a las víctimas de feminicidio.

En Guadalajara, Jalisco, integrantes de la Red #YoVoy8deMarzo instalaron una antimonumenta en la Plaza de Armas de Guadalajara, como protesta y también para recordar a las víctimas de feminicidios en la entidad.

Lee: Fiscalía de la CDMX abre investigación contra 13 jóvenes feministas

Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), explicó que la “colocación (del antimonumenta) es para recordar la afrenta, la injusticia, la deuda pendiente para con las niñas y las mujeres del Estado en torno a las desapariciones y feminicidios”.

El antimonumenta pesa 300 kilos y mide 3 metros de altura, y se le colocó el lema: “ni perdón, ni olvido” y “verdad, memoria y justicia”.

Las manifestantes pidieron a las autoridades locales respetar y cuidar la instalación.

En Monterrey, Nuevo León, colectivas feministas instalaron un tendedero de denuncias en la Explanada de los Héroes.

Lo hicieron para visibilizar la violencia de género en contra de las mujeres, además como protesta para exigir a las autoridades que atiendan los múltiples casos de asesinatos, desapariciones forzadas y violencia en contra de las mujeres.

Durante el evento también nombraron a las mujeres que han perdido la vida hasta el mes de octubre en manos de un hombre, seguido de un minuto de silencio con el puño en alto de las presentes.

En Boca del Río, Veracruz, estudiantes de la Universidad Veracruzana se manifestaron y exigieron que se castigue a un estudiante hombre que agredió sexualmente a dos de sus compañeras universitarias.

Al grito de “que tiemble, que tiemble, la UV es indiferente”, las estudiantes vestían de negro y portaban pancartas para pedir justicia por sus compañeras violentadas.

Facultades de distintas regiones de la Universidad Veracruzana se unieron a esta protesta y este 25 de noviembre no acudieron a las clases virtuales ni ningún otro tipo de actividad académica, para solidarizarse con las jóvenes.

En Puebla, Puebla, un grupo de jóvenes universitarias tomaron desde el martes las instalaciones del Congreso del estado de Puebla para exigir que se discuta una iniciativa, que presentaron en octubre del año pasado, relacionada con la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo.

Las manifestantes reiteraron que se trata de una resistencia civil pacífica, luego de agotar la vía institucional. Además, dijeron que han invitado a diputados y diputadas a discutir el tema, han realizado movilizaciones en el espacio público y “agotado las vías institucionales, a todo eso hemos obtenido el mismo silencio que ahora se presenta después de más de 18 horas de permanecer en el Congreso”.

Con información de Testigo Purpura, Lado B, Luces del Siglo, Yo Ciudadano, Criterio Hidalgo, El Informador y ABC Noticias.