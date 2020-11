Pfizer solicitará autorización para comercializar vacuna contra COVID-19 en EU

La alianza entre el grupo farmacéutico estadounidense, Pfizer, y la compañía alemana, BioNTech, anunció que este viernes presentará la solicitud de autorización para la comercialización de su vacuna contra covid-19. El trámite se hará ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para una Autorización de Uso de Emergencia (EUA), con lo cual se convierten en el primer fabricante en hacerlo en Estados Unidos.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020