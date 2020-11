Sí por México pide votar en contra del gobierno de AMLO

El empresario y activista, Claudio X. González, dijo que se debe poner “un hasta aquí al populismo y al autoritarismo de la 4T”, que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el vocero del movimiento Sí por México, y cofundador de varias asociaciones, aseguró que que si el presidente y su partido Morena llegaron a través del voto “por el voto se tienen que ir”.

“Nos llevará años (quizá décadas) reponernos de la destrucción económica y social que está provocando el actual des-gobierno”, publicó en la red social.

Nos llevará años (quizá décadas) reponernos de la destrucción económica y social que está provocando el actual des-gobierno; pero antes de construir tenemos que ponerle un hasta aquí al populismo y al autoritarismo de la 4t – POR EL VOTO LLEGARON, POR EL VOTO SE TIENEN QUE IR. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 2, 2020

Claudio X. González es cofundador de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; Bécalos. También fue expresidente de la Fundación Televisa.

El presidente López Obrador ha criticado al empresario y lo ha llamado “conservador” por criticar sus acciones de gobierno. También ha señalado a su organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en sus conferencias mañaneras, al decir que no combaten la corrupción sino que está a favor de ella.

Lee: Cámaras empresariales y expolíticos y organizaciones presentan Sí por México

La organización ha interpuesto amparos para evitar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía hasta que no se conozca su impacto ambiental, lo que ha criticado el mandatario.

“Lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucia, no iniciamos trabajos hasta que el poder judicial no resolvió todos los amparos, como 40. Hasta un ex ministro conservador de la Corte estaba en ese grupo, que son estos que se denominan México por la corrupción ¿o cómo es?, Mexicanos a favor de la corrupción, de Claudio X. González”, dijo el pasado 3 de septiembre en su conferencia.