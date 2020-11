3 superdelegados hacen campaña con espectaculares; es ilegal: expertos

En plena carrera por una candidatura de Morena a puestos de elección popular, tres superdelegados promocionan su imagen a través de espectaculares en ciudades de Chihuahua, Guerrero y Aguascalientes, donde habrá comicios locales el próximo año, como parte de un proceso electoral que ya está en curso.

Los tres delegados -Juan Carlos Loera, de Chihuahua; Pablo Amílcar Sandoval, de Guerrero, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes- acudieron a una práctica ya conocida por las autoridades electorales: los espectaculares fueron presuntamente pagados por empresas editoriales para promocionar revistas o libros en cuya portada aparece la cara de los funcionarios.

Para especialistas en temas electorales, este tipo de propaganda vulnera el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos la promoción personalizada de su imagen aprovechando el desempeño de su cargo y los recursos del erario. También podrían incurrir en actos anticipados de precampaña o de campaña, otra irregularidad sancionada por la ley.

“La aspiración de cualquier persona a ocupar un cargo de elección popular puede ser completamente legítima; lo que no es legítimo es que se utilice el cargo para buscar esa aspiración”, afirma Pamela San Martín, exconsejera electoral del INE.

“Lo que hemos visto desde hace muchísimos años, porque esto no es una novedad, es que, previo al inicio de los procesos electorales, los servidores públicos parece que tienen un amor por la rendición de cuentas, es decir, tan pronto se acercan los procesos electorales, empezamos a ver gran cantidad de espectaculares, anuncios, mensajes en radio, televisión, en cualquier vía, promocionando informes de labores que promocionan todo, menos las labores”.

Luis Miguel Carriedo, quien fue asesor del exconsejero electoral Marco Baños, refiere que los funcionarios justifican esta ilegalidad con el argumento de la libertad de expresión a que tienen derecho las empresas que difunden sus productos editoriales.

“Hay muchísimos casos documentados e incluso probados de que esto es un engaño, es un embuste, que no es libertad de expresión lo que está detrás de estas revistas que promocionan a servidores públicos, sino una intención franca de darle la vuelta a la restricción constitucional”, señala.

¿Revistas y periódicos a la medida?

Pablo Sandoval, hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, renunció al cargo de Delegado de Programas para el Desarrollo el 1 de octubre. Una semana después, varios espectaculares con su imagen aparecieron en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Taxco, Igualapa y Florencio Villarreal.

Los espectaculares promocionan, supuestamente, una edición de la revista “99 Grados”, que pertenece a la empresa editora Pretextos Comunicación S.A. de C.V. Los anuncios muestran la cara de Sandoval y su nombre con la leyenda: “Guerrero encabezará la transformación del país”.

La promoción personalizada del morenista, quien también es diputado local con licencia, inició desde antes de que renunciara a su cargo de delegado. En julio, fueron distribuidas miles de impresiones de un supuesto periódico llamado “Regenerando Guerrero”, nombre parecido al del órgano oficial de difusión de Morena, llamado Regeneración.

En la portada de esa edición número 1 de “Regenerando Guerrero”, aparecía a gran escala la imagen de Sandoval junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y se promocionaba una “entrevista” con el delegado. También venía la oración: “Apoyos y empleos para Guerrero. Transformar para el bienestar”.

Dentro de la publicación venía sólo la entrevista al funcionario y sin firma de periodista alguno. La página web del medio publica información, en su mayoría, relacionada con Sandoval, sin firma de autor.

Tras la aparición de los espectaculares de la revista “99 grados”, la dirigencia estatal de Morena le pidió a Sandoval retirar la propaganda, pero el ya exfuncionario se deslindó y responsabilizó a la empresa editora.

El dirigente local, Marcial Rodríguez Saldaña, denunció entonces que había “decenas” de anuncios, señaló que cada uno costaba entre 30 mil y 40 mil pesos y acusó que se trataba de una “millonaria campaña”.

El caso fue llevado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGRO), que el 23 de octubre ordenó a la empresa y a Sandoval bajar los espectaculares como una medida cautelar, al considerar que se trataba de actos anticipados de precampaña.

Esta resolución fue impugnada ante el Tribunal Electoral del estado.

El órgano jurisdiccional detectó 32 espectaculares y concluyó que fueron contratados por la empresa Pretextos Comunicación S.A. de C.V., pero, por unanimidad, determinó el 27 de octubre que no se trató de propaganda anticipada, porque los anuncios -que dicen “Guerrero encabezará la transformación del país”- no contenían un llamado explícito al voto ni se pronunciaban a favor o en contra de una opción electoral, pese a incluir la imagen del exdelegado.

Esta sentencia fue recurrida y actualmente se encuentra en revisión en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En Guerrero, la candidatura de Morena por el gobierno estatal se disputa entre Sandoval, el senador Félix Salgado Macedonio y la experredista Beatriz Mojica.

Animal Político solicitó una entrevista con el exdelegado para obtener un comentario sobre la campaña de los espectaculares, pero no respondió la petición.

La exconsejera electoral Pamela San Martín critica la sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero, al considerar que el órgano jurisdiccional fue laxo en la interpretación de cómo se configura el acto anticipado de precampaña o campaña.

El propio TEPJF ha establecido un criterio según el cual, para juzgar actos anticipados de campaña, los mensajes deben contener, de manera manifiesta y sin ambigüedad, expresiones como “vota por” o “elige a”.

“Si no hay las palabras mágicas de ‘vota por mí’, ‘quero ser el siguiente gobernador o diputado’, un llamado muy expreso que utilice palabras claras, se considera que no hay un llamado al voto, y creo que hay muchas formas de promocionar una imagen, y la lógica del acto anticipado es precisamente que no se adelanten a las etapas de la competencia, a la nominación que se haga al interior de un partido de una candidatura o a la contienda electoral como tal”, dice la exconsejera San Martín.

“El hecho de tomar una postura en torno a que el llamado tiene que ser expreso, permite que se violente la ley y que vayamos teniendo actores que se van adelantando a la competencia, en contra de las propias reglas de la contienda en la que quieren participar”.

Caminando por… la candidatura

La promoción indebida de funcionarios a través de publicaciones pasó de la difusión de portadas de revistas a portadas de libros.

El chihuahuense Juan Carlos Loera de la Rosa transitó un camino semejante al de Sandoval en Guerrero: renunció al cargo de delegado el 31 de octubre y retomó su curul como diputado federal de Morena. Días después de su renuncia, aparecieron espectaculares en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez en los que se promociona, supuestamente, un libro escrito por él y en cuya portada aparece su cara.

El libro se llama “Caminando por Chihuahua” y fue editado por la empresa Doxa Editorial, que en su página de internet destaca que la presentación de la obra sería el 14 de noviembre.

El PRI promovió una queja ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en contra de Loera de la Rosa en su calidad de funcionario público (es diputado federal); la denuncia sostiene que el político morenista busca la nominación de su partido como candidato a la Gubernatura, y expone que, para ello, desplegó una “estrategia publicitaria de colocación de espectaculares”, aun cuando todavía no inicia el periodo de precampaña.

La queja también detalla que el exdelegado ha manifestado sus aspiraciones políticas y que la publicidad “difunde ampliamente y de manera generalizada la imagen” de Loera en las principales vialidades de Chihuahua y de Ciudad Juárez.

El pasado miércoles, durante su conferencia matutina, el Presidente López Obrador fue cuestionado sobre la promoción de la imagen de Loera en Chihuahua; el mandatario federal dijo no estar enterado del caso, pero pidió que le fueran llevadas las pruebas y aseguró que, de ser cierto, él mismo presentaría una denuncia en contra del exdelegado.

A través de su enlace de prensa, este medio solicitó al diputado federal una entrevista para conocer su posicionamiento respecto de los anuncios espectaculares, pero no obtuvo respuesta.

De Facebook a las calles

En el caso de Aguascalientes, el 28 de octubre se dio a conocer que el superdelegado, Aldo Ruiz, fue denunciado ante autoridades electorales por su propio partido, Morena, debido a que fueron colocados espectaculares con su imagen en la capital del estado.

La mecánica fue semejante: los anuncios mostraban la imagen y el nombre del funcionario (a diferencia de los delegados de Chihuahua y Guerrero, el de Aguascalientes se mantiene en su cargo) junto a la frase: “Del barrio de la Puri para Aguascalientes”.

De manera muy discreta, en una esquina inferior, los espectaculares definían a Ruiz como “colaborador” de un medio digital, que era el que supuestamente había patrocinado los anuncios. El medio en cuestión se llama “Aguascalientes de México” y sólo cuenta con una página de Facebook (es decir, no tiene sitio web).

Dicho medio también hizo un minidocumental del delegado que lo muestra en espacios íntimos de su casa y también en momentos de trabajo.

“El delegado de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes tiene una denuncia ante el INE para que se investigue de dónde viene el recurso (de los espectaculares); no es posible que salga el medio de comunicación del cual dice que es colaborador y diga que ellos lo están pagando, es una página de Facebook que no les podría dar para estar promocionando la imagen de algún político”, denunció el consejero morenista Gilberto Gutiérrez Lara, de acuerdo con el medio local Metropolitano.

En Aguascalientes, el próximo año habrá elecciones de presidencias municipales y diputaciones federales. Medios locales señalan que el superdelegado Ruiz aspira a la Alcaldía de la capital.

Días después de ser denunciado, los espectaculares que mostraban la imagen del funcionario fueron retirados.

Libertad de expresión simulada

Para el especialista electoral y exasesor del INE Luis Miguel Carriedo, la difusión de la imagen de políticos en anuncios mediante la supuesta promoción de publicaciones editoriales viola los artículos 41 y 134 constitucionales, debido a que vulnera la equidad de la contienda y permite los actos anticipados de precampaña y campaña, además de que facilita el ejercicio indebido de los recursos públicos a favor de funcionarios.

En entrevista, Carriedo recuerda otros casos relevantes de promoción personalizada de políticos mediante revistas: en 2009, el panista César Nava, aspirante a una diputación federal, difundió su imagen en televisión mediante una portada de la revista Poder y Negocios; ese mismo año, el PVEM se promocionó indebidamente en una telenovela de Televisa (“Un gancho al corazón”) y en spots de un número de la revista Tv y Novelas; en 2016, Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla y aspirante presidencial, promovió su imagen en anuncios sobre una portada de la revista Líderes Mexicanos.

“Insultan el derecho a la información envolviéndose en la bandera de que esto es libertad de expresión de revistas, de pagar espectaculares, cuando camina como simulación, se mueve como simulación, todos sabemos que es simulación, y así empezarían el cargo los futuros aspirantes a gobernadores, burlándose de la ley vigente”, afirma Carriedo.

El especialista sostiene que las autoridades electorales deben generar criterios que frenen esta práctica de simulación y, sobre todo, que permitan fiscalizar el uso de recursos y sancionar a los responsables.

“Engañan a la autoridad en complicidad con estas empresas, que muchas veces algunas de estas revistas son hechizas, aparecen de pronto. Es más fácil decir: ‘di una entrevista porque me la pidieron, ejercí mi libertad de opinar, y el medio me colmó de elogios, me puso en portada, porque fue la decisión editorial de la revista, y la revista, como quiere promocionarse, pagó espectaculares por miles de pesos para dar a conocer esa portada que seguramente le dará muchas ventas’. Es claramente una simulación”, señala.

“Esas aportaciones la autoridad tiene que investigarlas, indagar la naturaleza del medio, cuando se usó, qué medio es, si hay recursos públicos de los gobiernos, si hay contratos de los gobiernos, y esa realidad nos podría dar una buena orientación y generar criterios para detener estas prácticas”.