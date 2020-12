Captan a Alfaro en un bar sin cubrebocas; “fui a comer y me lo quité”, dice

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que con “toda la mala intención” se publicó un video en donde aparece en un bar sin cubrebocas, y argumentó que cualquier imagen se usa para atacar y con mala intención.

El funcionario fue captado mientras convivía en un bar, lo que provocó la molestia de personas, quienes señalaron que el gobernador no cumplió con las medidas de sana distancia.

Lee: Estadios deberían abrirse en semáforo amarillo; gobierno de Jalisco será responsable de consecuencias: Salud

“El gobernador tiene que aclarar esto pronto. No es tolerable que alguien que sistemáticamente se ha dedicado a sabotear la estrategia de combate al COVID-19 no ponga el ejemplo. Jalisco tiene más de 5 mil muertes y una cifra récord de hospitalizados al día de hoy”, publicó junto al video Alejandro Puerto, militante de Morena.

Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco. Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas. Tratándose de un bar, podemos suponer que el vídeo es reciente, pues apenas les permitieron abrir. pic.twitter.com/Y0AoYIThPn — Alejandro Puerto (@ea_puerto) December 11, 2020

Tras la polémica, Alfaro aseguró que fue captado sin cubrebocas porque estaba cenando. “Fui a comer pizza en un lugar que tiene muy buena música, después de nueve meses de encierro salí a cenar con mi mujer. Como todos, hace falta a veces salir a cenar. No creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas a la hora de comer”, declaró.

Para quienes me preguntan sobre un video que está circulando en redes, en el que estoy cenando: pic.twitter.com/3ORDTNz7EC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 11, 2020

En un video publicado en sus redes sociales, comentó que esos giros están abiertos por decisión de la mesa de Salud. “No estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación”.

“Estamos en un momento difícil, se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas. Si la imagen que se tomó donde no traigo cubrebocas, se usa, pues es muy lamentable porque si alguien ha defendido el uso de cubrebocas, lo he usado en todo momento soy yo, porque entiendo la importancia y no lo hago solo para la foto, lo hago para cuidarme”, declaró.

Tras esta respuesta, Alejandro Puerto, quien subió el video, dijo que es lamentable que el gobernador le reste importancia a sus actos diciendo que son actividades permitidas y se puede asistir a bares.

“El gobernador no entiende los datos, Jalisco está en su peor momento en la pandemia con cifras de hospitalizados mayores a las de abril”, y con más de 5 mil muertos. Pidió a al gobernador actuar con responsabilidad y ser solidario, pues hay gente que no puede salir de su casa.

El intento de @EnriqueAlfaroR por normalizar sus actos de irresponsabilidad —públicos y privados— es lamentable. No porque lo digan sus datos significa que está bien. #Jalisco experimenta el peor momento de la pandemia con cifras de hospitalizados mayores a las de abril. pic.twitter.com/Hpb5eTuTFO — Alejandro Puerto (@ea_puerto) December 11, 2020

Jalisco reportaba hasta el 10 de diciembre 44 mil 832 casos confirmados de COVID; 19 mil 86 casos sospechosos; 2 mil 6 casos activos y 5 mil 81 decesos.





