Alumnos de posgrado denuncian retraso en su beca de Conacyt

Enrique Reyes empezó hace unos meses su maestría en Automatización y Control con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Su línea de investigación es el diseño de sistemas inteligentes para la rehabilitación, a lo cual tiene que dedicarse de tiempo completo por mandato del organismo.

A cambio de eso y del compromiso de no tener trabajo para enfocarse solo en sus estudios, Conacyt le paga 11,800 pesos mensuales. Pero este diciembre no recibió el depósito y la dependencia solo dijo que lo resolverá “a la brevedad”, sin dar mayor explicación.

“Debido a situaciones imprevistas, por única ocasión no podremos realizar el pago de su beca a tiempo. Resolveremos este problema a la brevedad para poder abonarle la cantidad correspondiente al mes de diciembre. Agradecemos de antemano su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto le pueda causar”, dice un correo firmado por el director de becas, Edwin Triujeque Woods.

Ese, en realidad, fue el segundo correo que recibió. El primero fue a finales de la semana pasada y prometía que los pagos estarían en tiempo.

La mensualidad se deposita a los estudiantes de posgrado en los primeros cinco días de cada mes. Enrique supo que algunos ya la tenían, pero él todavía no. Entonces llegó el primer correo oficial, que decía que como el 5 de diciembre caía en sábado, el dinero llegaría hasta el lunes, que era el quinto día hábil.

Cuenta en entrevista con Animal Político que ya pasaban de las 5 de la tarde, que es cuando suele caer la beca, sin que nada ocurriera, y como a las 8 de la noche llegó ese segundo correo de Conacyt reconociendo que el pago no estaría.

“No podemos trabajar ni tener ingresos externos, entonces uno cuenta con ese dinero. Yo en lo personal pago renta, pago internet, pago mis servicios, y pues yo ya tenía contemplado que al menos hasta el quinto día hábil yo ya podía contar con ese dinero. Entonces ahorita a lo mejor no tengo suficiente para pagar todo. Y no puedo decirle a la persona que me está rentando ‘le voy a depositar a la brevedad’, como ellos nos comentan… Y ni siquiera sé cuándo me van a depositar”, explica.

Y eso que él al menos recibió las comunicaciones oficiales; otros, ni siquiera eso.

Un alumno de primer semestre de la maestría en el Instituto Mora, que prefiere que no se dé su nombre, se enteró de la situación gracias a quienes empezaron a compartir en sus redes sociales capturas de pantallas de los correos.

Él no es originario de la Ciudad de México, así que al venirse a estudiar, rentó un departamento con otros tres compañeros. Pero ahora, que hay que pagar la renta, ninguno de los cuatro estudiantes recibió su mensualidad.

“No tenemos ni idea del porqué, ni para cuándo, ni nada. Y el enojo es que ellos sí nos piden compromiso y dedicación. Estamos en finales de semestre en la mayoría de las maestrías y estamos a full, porque los maestros y las coordinaciones te ponen clases a la hora que sea necesario, de lunes a viernes y de 8 a 8 tú estás para la maestría. Si se ocupa recuperar una clase te la recuperan y si se trata de ir a un taller te lo ponen, porque te dedicas exclusivamente a estudiar y las instituciones asumen que tú tienes el tiempo para hacerlo. Entonces dependemos de ese ingreso al que se comprometió Conacyt”, lamenta.

Hasta ahora no había tenido problemas, aunque es de nuevo ingreso, lo que a veces puede implicar que pasen tres meses para empezar a recibir la beca. Él tuvo a tiempo sus pagos en septiembre, octubre y noviembre, y no ve la razón para que ahora se haya atorado.

“Se supone que ese recurso ya está asignado. Con todo y los cambios que han ocurrido, algo que ha dicho la administración federal es que el recurso de las becas ese sí no corre peligro porque ese ya está asignado”, subraya. “Hace mucho ruido que sea en diciembre, cuando el gobierno tiene que desembolsar más dinero por los aguinaldos, etcétera”.

Con la etiqueta #CONACyTNoCumple, los becarios empezaron a compartir en redes sociales la situación y a ver que ni siquiera es homogénea: algunos dicen que solo los que iniciaron maestrías este año están sin pagos, otros dicen que no hay un patrón y solo ocurrió que unos sí recibieron la mensualidad y otros no.

Animal Político trató de contactar a Conacyt para preguntar cuántos son los alumnos que no recibirán su beca y por qué, pero el área de Comunicación Social ignoró los mensajes y llamadas.

Según lo reportado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de septiembre en su Segundo Informe de Gobierno, el Consejo tiene 84 mil 599 estudiantes becados por año.