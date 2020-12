Bancomer alerta falla en su sistema de transferencias

Este 4 de diciembre Bancomer confirmó fallas en su sistema de transacciones, tras recibir comentarios de usuarios en redes sociales.

“Nuestros servicios están presentando intermitencias para realizar algunas transacciones. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados”, explicó Bancomer y señaló que aún trabajan para solucionar las fallas en las transacciones.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, Bancomer está recibiendo reportes por fallas desde las 11 de la mañana de este viernes, registrando cerca de 975 reportes, para la 1:30 de la tarde.

El 54% de las quejas reportadas son por fallas en la aplicación; 36% en el inicio de sesión y 9% en el sitio web.

Para no variar muchos usuarios me reportan que el sistema de @BBVA_Mex NO responde . Ni aplicaciones de celular , ni contacto telefónico y tampoco pagos con TDC y TDD . CUIDADO CON LOS HACKEOS ! Y cambien de Banco !

— Mario Di Costanzo (@mario_dico50) December 4, 2020