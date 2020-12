CDMX afina filtros para pruebas COVID y aun así se agotan al mediodía

A las 12:30 de este 2 de diciembre solo quedan en fila cuatro personas para hacerse la prueba de COVID-19 en el Centro de Salud T-III Doctor Galo Soberón y Parra, ubicado en Calzada Camarones. A esa hora llegan dos personas a solicitar hacerse la prueba y la enfermera apostada en el filtro de la entrada les dice que ya se agotaron.

Este primero de diciembre, el gobierno de la CDMX anunció que para evitar largas filas en la aplicación de las pruebas rápidas, estas estarán disponibles en 117 centros de salud, 50 macro quioscos y 33 quioscos de la salud, ubicados en la explanada de las alcaldías y estaciones del metro y en las colonias de atención prioritaria.

La toma de la muestra en la garganta o la nariz tarda solo unos minutos y los resultados están en menos de media hora, pero por la alta demanda, para alcanzar una ficha, la gente llega a formarse desde las 5:30 o 6 de la mañana.

El gobierno de la CDMX tiene la meta de hacer 20 mil de estas pruebas rápidas al día, en los 200 puntos donde las tiene disponibles. El 27 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración invertirá 160 millones de pesos para adquirir 1 millón de pruebas de antígeno.

La finalidad de esto es avanzar en la identificación de positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación médica y dar seguimiento a las personas con la enfermedad.

Hasta la semana pasada, en los macro quioscos ubicados en las explanadas de las alcaldías, a las personas interesadas en hacerse la prueba sólo se les pedía llenar un formulario, en el que debían anotar sus síntomas. Si no los tenían se les solicitaba ceder su lugar a alguien más.

En los centros de salud la referencia de un médico externo o una valorización médica ahí mismo es indispensable para acceder a la prueba.

Las dos personas que llegaron tarde a preguntar al Centro de Salud-T-III Doctor Galo Soberón y Parra necesitarán volver al día siguiente muy temprano. A las 6 de la mañana empieza a formarse la gente, les avisa la enfermera. Pero para lograr hacerse de una ficha deben llevar una orden médica, les advierte.

Uno de los solicitantes le dice que él no tiene IMSS ni ISSSTE. Solo así se le informa que puede acudir a un chequeo médico ahí mismo, pero solo en horario de 8 a 12. A esa hora, apenas medio día, ya no hay nada, ni pruebas ni consultas. Aquí solo se hacen 50 test por día, informa la enfermera.

A la 1 de la tarde, en la entrada del Centro de Salud T-III Dr. Manuel Martínez Báez, en la Avenida El Rosario, en la colonia San Martín Xochinahuac, en Azcapotzalco, no hay ya nadie. La enfermera en el centro de salud informa a una mujer que llega a preguntar que las pruebas ya se agotaron, cada día hay disponibles entre 70 y 100 y solo los que llegan a formarse a primera hora del día alcanza una.

En otro de los Centros de Salud donde se están haciendo pruebas de COVID, el T-II de Tezozomoc, a la 1:30 de la tarde tampoco hay personas ya haciendo fila. Las pruebas ya se hicieron y se agotaron, hoy fueron 60, dice uno de los integrantes del personal de salud que está en el filtro de entrada.

Una mujer llega con pasos apurados a preguntar si puede hacerse la prueba. La enfermera del filtro le pregunta si tiene síntomas. Responde que tiene un dolor de cabeza muy intenso y algo de mareo. La pasan a valoración médica.

Al salir, unos 10 minutos después, cuenta que una médica la revisó. Le preguntó sus síntomas y si había estado en contacto con algún caso positivo. “Le contesté que no y que solo tengo el dolor de cabeza, pero muy intenso y el mareo”.

La médica le checó el nivel de oxígeno en sangre, que marcó 97, cuenta la mujer y le dijo que quizá es solo cansancio. “Me pidió esperar unos cuatro días más antes de hacerme una prueba y estar al tanto de otros síntomas: fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Me recetó paracetamol y me dijo que por precaución me quede en casa”, cuenta.

Después de ella no llega nadie más. La gente ya sabe, dice la persona en el filtro, que debe llegar temprano. “A las 6 de la mañana esto es una romería, sí hay mucha demanda. La fila abarca toda la cuadra y da la vuelta, pero solo se hacen entre 50 y 70 pruebas por día. Y la verdad es que las empresas abusan, exponen a sus trabajadores y después no les quieren pagar la prueba, los mandan acá”, afirma.

Al día siguiente de que la CDMX alcanzó las primeras 10 mil pruebas realizadas en una sola jornada, los números de casos positivos se dispararon. Tan solo en los quioscos y macro quioscos se identificaron 1,480 casos nuevos, para un total ese día en la capital de 2,859, una cifra récord desde el inicio de la epidemia.

Este primero de diciembre, la CDMX reportó una cifra de 3,308 casos nuevos detectados. La ocupación hospitalaria en la capital fue de 55%; hubo 2,930 camas generales ocupadas y 90 con ventilador. El primer día de este doceavo mes del año, el índice de positividad (el número de personas que dan un resultado positivo de entre todos los que se hacen las pruebas) fue de 30%, había 18,442 casos activos y se habían realizado 562,860 pruebas.

La lista con la ubicación de los quioscos y macro quioscos se puede consultar aquí: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos-29-noviembre.pdf

Lista de los Centros de Salud en CDMX: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Unidades%20de%20salud%20pruebas%20covid.pdf.