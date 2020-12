¿Compras en línea tus regalos? Evita fraudes y paga de forma segura

La pandemia por COVID-19 trajo muchos cambios en nuestra forma de vida. Ante el riesgo de resultar contagiados, hemos aprendido a utilizar nuevas herramientas que antes parecían un lujo o incluso algo riesgoso, como lo son las compras en línea.

Hoy, más que nunca, esta modalidad es la opción más segura para comprar en estas épocas decembrinas sin arriesgar nuestra salud. Además para quienes vivimos en la Ciudad de México, debido al semáforo rojo, las tiendas departamentales y de giros no esenciales se encuentran cerradas hasta enero.

Los temores como comprador siempre son los mismos: los fraudes, que la mercancía no llegue o que la tarjeta sea clonada, y el peor de todos: caer en la tentación y comprar más de lo necesario.

Para evitar una desgracia financiera presentamos una guía que te ayudará a comprar de forma segura e inteligente.

Haz una compra segura

Dentro de todo lo malo, el confinamiento por COVID propició que la mayoría de los negocios acelerará su digitalización para las ventas en línea, convirtiendo este servicio en una prioridad, con procesos cada vez más seguros.

Aún así, no podemos confiarnos de cualquier empresa y de su sistema de ventas virtuales, ya que el riesgo del mal uso de los datos personales y el robo de identidad siguen latentes.

Para hacer una compra en línea, lo primero que tenemos que verificar es que la tienda o negocio que oferta el producto en verdad exista. Muchas de las promociones que recibimos en estas fechas suelen ser fraudulentas.

Otro riesgo que se corre es la tardanza en el envío o que cuando el producto llegue a nuestras manos no sea igual o de la misma calidad al del anuncio o catálogo en línea.

Con el fin de evitar un fraude o una mala experiencia, Andrea Ávila, brand manager de Coru (plataforma comparadora de servicios financieros en México), recomienda lo siguiente antes de hacer una compra en línea:

Revisar las políticas del sitio. Regularmente aparecen en las letras pequeñas y hasta el final de la página. Ahí se puede verificar su aviso de privacidad, las políticas de devolución, las quejas y sugerencias. Que tenga certificados de compra segura. Por lo general son sellos que aparecen al realizar la transacción o captura de los datos bancarios y que garantizan que son una página segura de comercio electrónico. Leer comentarios y reseñas. Se pueden encontrar al hacer una búsqueda rápida en internet con el nombre del comercio. Las reseñas ayudan a saber si el sitio es de confianza o no. Página segura. La página web debe comenzar con “https”, pues la “s” indica que es un sitio seguro, también tiene un candado en la barra de direcciones. Buscar el candado verde . A la izquierda del “https” debe estar un candado verde que indica que es un sitio confiable.

Además de estos pasos, Andrea Ávila aconseja conocer previamente la calidad e identidad del productor, verificar que no se hagan cargos adicionales al precio y costo del envío estipulado, así como guardar e imprimir los comprobantes de la compra.

Es importante saber que si llegas a ser víctima de algún fraude en tus compras en línea, puedes ampararte con la Ley Federal de Protección al Consumidor y denunciar ante la Profeco.

Las tarjetas bancarias no son inmunes

El seguir los consejos anteriores no hace invulnerables a tus tarjetas, ya que pueden ser clonadas si haces la compra desde una red pública.

En ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda hacer las compras en línea siempre desde casa o en redes conocidas, en las que nadie podría hacer mal uso de la información de la tarjeta.

Es decir, si como comprador efectúas la transacción desde una red pública, la persona que la administra puede tener acceso a tus datos bancarios, como el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento, con los cuales puede clonarla y hacer mal uso de ella.

Al hacer una compra desde una red pública, tus datos también pueden quedar en manos de una empresa y llegar hasta un defraudador.

Otro fraude común (si tu tarjeta fue clonada) es recibir cargos no reconocidos por pagos hechos por teléfono o internet.

En caso de ser víctima, la Condusef recomienda reportarlo no más allá de cuatro días posteriores a la fecha del cargo no reconocido, ya que en ese periodo el banco debe atender el caso y abonar la cantidad perdida.

Ojo, el banco podría no resolver la situación si detecta que la compra fue hecha por internet mediante el uso de sistemas de autenticación como Verified by Visa o MasterCard SecureCod, que sirven precisamente para evitar fraudes.

Hasta el segundo trimestre de 2020, la Condusef había registrado 2 millones 749 mil 291 reclamaciones por fraude en el comercio por internet de las cuales, el 90% tuvo una resolución favorable.

Sé un comprador inteligente

La emoción de la Navidad y la llegada del aguinaldo suelen ser una mala combinación que a veces nos hace gastar de más en épocas decembrinas. Sin mencionar a quienes deben ocuparse también de la llegada de los Reyes Magos.

Sin embargo, siempre habrá formas de no caer en los excesos y ser compradores inteligentes.

Para ello, los especialistas de Coru recomiendan tomar buenas decisiones que causen el menor estrés financiero posible.

¿Cómo?, pensando mejor en nuestras necesidades y limitaciones.

Los descuentos y promociones son muy comunes en estas fechas. Ante esto, el especialista recomienda hacer una lista con aquello que verdaderamente necesitemos y revisarla una y otra vez con una pregunta en la mente: ¿lo quiero o lo necesito?.

Esto ayudará a no comprar artículos innecesarios, que en épocas de crisis como la que vivimos ahora, representan una carga muy fuerte en nuestra economía.

Cuidado con la tarjeta de crédito. Tenerla es un arma de doble filo, por un lado ayuda a cubrir gastos inesperados, pero por otro es muy fácil confiarse y hacer un uso desmedido de ella. La mejor tarjeta de crédito no es la que tiene el límite más alto, sino la que se adapta mejor a tu estilo de vida. Es decir, hay que usarla solo para lo realmente necesario.

En caso de comprar a meses sin intereses, el consejo del especialista es no acumular muchos pagos con este método para que al final de mes el pago no sea tan alto. Recuerda que de no poder cubrirlo te cobrarán intereses.

También hay que comparar precios antes de comprar. Esto también se puede hacer en línea. Elige siempre la que se ajuste más a tu economía y a lo que necesitas.