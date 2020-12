Empresas podrán importar vacunas contra COVID para venderlas en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que empresas privadas podrán comprar la vacuna contra COVID en el extranjero para comercializarlas en el país.

En un mensaje el mandatario aseguró que su gobierno no pondrá obstáculos para la adquisición de las vacunas a otros países.

“Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna que se compre afuera”, declaró el mandatario.

Aclaró que los esfuerzos de su gobierno se centran en garantizar la vacuna gratuita para toda la población sin importar su nivel económico.

“…Nada más que a su momento, no porque yo tengo dinero, yo voy a vacunarme primero o yo soy político o soy influyente y yo me vacuno primero, eso no, así no es la cosa, entonces será para todos”, agregó.

En su mensaje, el presidente habló del arranque de la aplicación de la vacuna contra COVID para el personal de salud de la primera línea de atención, y dijo que entre 700 y 750 mil trabajadores de la salud estarán vacunados entre enero y marzo con las dosis adquiridas a Pfizer.

López Obrador habló también del contrato con la farmacéutica china CanSino por 35 millones de dosis, de las cuales 2 millones se recibirán en enero y a partir de febrero llegarán 3 millones por mes.

Para finalizar, el presidente hizo un llamado a la población para seguir acatando las medidas preventivas como la sana distancia y el no salir de casa si no es necesario.

Avanzamos en la aplicación de la vacuna contra el #COVID19. Es la esperanza más cercana para una mejor realidad. pic.twitter.com/YJDqd7rBoJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2020