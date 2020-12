Gobierno federal engañó sobre gravedad del COVID en CDMX: NYT

El gobierno federal engañó sobre la gravedad del brote de COVID-19 en la Ciudad de México, tenía datos que debían haber provocado un cierre inmediato, pero mantuvo la ciudad abierta por dos semanas más, según un análisis del diario estadounidense The New York Times.

La Ciudad de México habría superado el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre, y apenas este 18 de diciembre el semáforo epidemiológico pasó de un estado de emergencia a rojo.

El medio refiere que el gobierno federal utilizó dos cifras más bajas que las reportadas públicamente al hacer el cálculo del color del semáforo para que no hubiera confinamiento.

Lee: CDMX registra una ocupación hospitalaria de 82%, sigue aumento de hospitalizaciones: Sheinbaum

The Mexican government misled the public about the coronavirus outbreak in Mexico City.

Its own data should have triggered a lockdown of the capital in early December.

Instead, the govt kept the city open for two busy shopping weeks

Our investigation: https://t.co/v7V7o2lzrV

— Natalie Kitroeff (@Nataliekitro) December 21, 2020