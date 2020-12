Prima de AMLO ha ganado contratos con Pemex por 365 mdp; gobierno investigará

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al director de Pemex, Octavio Romero, informar sobre los contratos que recibió Litoral Laboratorios Industriales, empresa propiedad de su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán en los dos últimos años.

“Yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentísimo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales”, aseguró el mandatario tras pedir que se investigue y se informe sobre los contratos.

Lee: AMLO anuncia que cancelará contrato que ganó su compadre para evitar nepotismo

Durante su conferencia matutina dijo que si un familiar hace algo indebido se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. “No se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios”.

El portal Latinus dio a conocer que la empresa de Felipa Guadalupe Obrador ha ganado contratos con Pemex durante el gobierno del presidente, que suman más de 365 millones de pesos.

La compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción, de cuerdo con información obtenida vía transparencia obtenida por el medio.

La empresa de la prima hermana del presidente participa en contratos por 345 millones de pesos que ha recibido de Pemex en este gobierno. Los documentos de Felipa Obrador y sus negociazos, hoy en #Loret de @latinus_us : https://t.co/pBsndhTR1t pic.twitter.com/3vQW1pRyVN — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) December 4, 2020

En 2019, junto con Marinsa de México, ganó un contrato por 231 millones de pesos, vigente hasta diciembre de 2022, para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.

Además de los contratos otorgados por Pemex, de acuerdo con el medio, Litoral Laboratorios ha recibido en este gobierno adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitaciones, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del IMSS y del ISSSTE.