Ley de Seguridad de AMLO limita actuación de agentes extranjeros en México

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, -que el presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Senado-, se adiciona aquello que tiene que ver con la presencia de agentes extranjeros en México, ya que no hay un marco jurídico que especifique cuáles son las reglas que se deben seguir.

Por eso, destacó, se busca que con esta reforma se codifiquen las obligaciones o limitaciones de los agentes extranjeros que ya están en diversos ordenamientos en un solo cuerpo legal.

Lee: AMLO envía iniciativa al Senado para regular presencia de agentes extranjeros en México

En segundo lugar trata de un principio de reciprocidad, es decir, no se pide nada que sea distinto a lo que se le pide a un agente diplomático mexicano en el exterior. “Lo que se le exige a México es lo que México exige”.

“Obliga a todos los agentes, no solo a los de la DEA, no solo a los de Estados Unidos, no está hecho solo para un país, está hecho para todos los agentes extranjeros de México”, expuso el funcionario en conferencia de prensa.

El tercer elemento es un ordenamiento, más que nada interno, al que se tienen que sujetar los servidores públicos, federales, estatales y municipales, respecto a agentes extranjeros acreditados en México, y el límite es el respeto a la soberanía de México.

“No puede haber convenios de estados o municipios que no sean de conocimiento del gobierno de la República”, afirmó el funcionario.

El canciller dijo que la reforma no está hecha en torno a un hecho, una agencia como la DEA, el FBI o un país, sino para todos los agentes extranjeros del mundo.

Te invito a leer la iniciativa que presentó el presidente @lopezobrador_ al @senadomexicano, que incluye reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Muestra una clara defensa a la autonomía, la independencia y la soberanía nacionales. Aquí puedes consultarla: https://t.co/WXTaJRB4mp — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 7, 2020

Esta propuesta de reforma de ley, viene después del arresto del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, algo que tomó por sorpresa a la administración del López Obrador.

Según el secretario de Relaciones Exteriores, el gobierno estadounidense violó un acuerdo de 1992 que estipula que se notificara a México sobre la investigación al militar, hecho que no ocurrió.

Lo que propone la iniciativa

En el documento se explica que uno de sus propósitos es establecer la definición de los agentes del extranjero “a fin de especificar que se tratan de personas funcionarias del exterior, que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o supervisión de leyes”.

Obligará a los agentes extranjeros que informen a las autoridades mexicanas el nombre de las corporaciones a las que pertenecen en sus países de origen y qué tipo de trabajos realizan.

Un elemento importante de la iniciativa es que se pretende limitar la actuación de los agentes del extranjero únicamente al desarrollo de actividades en términos de lo que se dispuso en su acreditación, y no podrán ejecutar acciones que sólo correspondan a los mexicanos.

Otra de las propuestas de esta reforma es que los agentes no tengan ninguna inmunidad en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones.

Los agentes extranjeros podrán tener autorización para entrar temporalmente en el país para el intercambio de información. También se estipula que los servidores públicos deberán entregar un informe en los tres días posteriores a alguna reunión o intercambio de información.

También propone la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional; y un Grupo de Coordinación Cooperativa, encargado de coordinador y supervisar la ejecución de convenios.