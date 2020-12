Marina Ávila será la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California

Marina del Pilar Ávila, alcaldesa de Mexicali, será la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California.

El presidente nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer que ella fue la mejor posicionada en la encuesta realizada.

“A partir de hoy ella es la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California y le vamos a encargar que empiece a formar de inmediato los comités de defensa para organizarnos rumbo a lo que viene”.

La ganadora de la encuesta en el estado de #BajaCalifornia es la alcaldesa de #Mexicali @MarinadelPilar Mujer joven, inteligente y comprometida con el proyecto alternativo de nación. A partir de hoy, ella encabezará la defensa de la #4T en esa entidad. ¡Felicidades! pic.twitter.com/ln1yNhvqvI — Mario Delgado (@mario_delgado) December 12, 2020

Marina Ávila, quien tiene estudios de licenciatura y maestría en Derecho, destacó que una de las cosas más importantes será consolidar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De la mano de los bajacalifornianos, de la mano de las bases de Morena, de los fundadores de Morena, de la militancia de Morena, de los simpatizantes de este gran proyecto alternativo de nación, que hoy ya es el proyecto que va a transformar la forma en que se ha realizado la política de nuestro país, con los principios no mentir, no robar, no traicionar”, destacó.

Ayer se anunció la victoria de Víctor Castro Cosío, quien será el precandidato a la gubernatura de Baja California Sur.

Mientras que Layda Sansores San Román, actual alcaldesa de Álvaro Obregón, ganó la encuesta para el estado de Campeche.





