Pemex podrá usar fracking: CNH aprueba nueva estrategia de exploración

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó de forma unánime cambios al plan de Pemex Exploración y Producción (PEP) para la asignación Tampico-Misantla, que considera que en caso de que se modifique la política energética actual se pueda utilizar la técnica de fracking.

Pemex solicitó a la CNH el cambio en su plan de exploración, correspondiente a la asignación AE-0122, ubicada en el estado de Veracruz, reportó Reforma.

Con este cambio en la estrategia, la petrolera presentó dos tipos de escenarios, el base, con el que prevé perforar 4 pozos, y el incremental, donde prevé perforar hasta 14 pozos más, con una inversión de 437.6 millones de dólares.

También prevé un potencial de recursos de entre 26 y 391 millones de barriles de petróleo crudo.

Sergio Pimentel, comisionado de la CNH, mencionó sobre la decisión que se aprobó que la exploración se haga mediante técnicas “no convencionales” para el escenario incremental, como el fracking.

El escenario base contempla únicamente las zonas de exploración convencionales.

“Con esta votación, la CNH estaría aprobando que vayan a los no convencionales, cosa que me parece muy positiva, la cuenta de Tampico-Misantla tiene una enorme riqueza en no convencionales”, señaló.

Por su parte, el comisionado presidente, Rogelio Hernández, recordó que se trata de un plan de exploración que “tiene un objetivo de incrementar las reservas del país”.

El presidente López Obrador ha prometido en diversas ocasiones que ya no habrá extracción de hidrocarburos de pozos mediante fracking, sin embargo, en septiembre de 2019 PEP pidió que se asignaran 10 mil millones de pesos para continuar con esta técnica durante 2020.

