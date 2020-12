Estos serán los puntos donde iniciará el Plan de Vacunación contra COVID

Los primeros en recibir la vacuna de Pfizer contra COVID-19 será el personal de salud que está, en primera línea, atendiendo en los hospitales a los afectados por este padecimiento.

El Gobierno Federal espera recibir en este mes de diciembre de 2020 una dotación inicial de 250,000 dosis para completar 125,000 esquemas de vacunación (2 dosis por persona).

Las instituciones de salud del gobierno federal implementarán la etapa uno del Plan de aplicación de la Vacuna COVID-19, a partir de la cuarta semana de diciembre 2020 y hasta la tercera semana de enero 2021 en la Ciudad de México y el estado de Coahuila.

La capital del país recibirá 194 mil dosis y Coahuila tendrá disponibles 56 mil dosis. Cada día se aplicarán 7,508 dosis: 6,403 en CDMX y 1,105 en Coahuila.

La Sedena dispondrá en la CDMX puntos de vacunación en: el 23vo Batallón de la Guardia Nacional en Chivatito; en el 81vo Batallón de Infantería en Tlalpan; en el Hospital Militar de Zona (H.M.Z) Campo Militar 1-A y el H.M.Z. El Vergel Iztapalapa.

Mientras que en Coahuila, la Sedena dispondrá puntos en: Campo Militar No. 6-A, en Saltillo; Campo Mil. No. 6-B, Torreón; Campo Mil. No. 6-G, Cd. Frontera y Campo Mil. No. 6-H, en Piedras Negras.

La Secretaría de Marina (Semar) aplicará la vacuna en la CDMX en Polígono de Tepetlapa, Alcaldía Coyoacán, en el Batallón de Infantería de Marina No. 24 de la Alcaldía, Venustiano Carranza.

Y la Secretaría de Salud tendrá puntos de vacunación en la capital del país en: el Hospital Dr. Manuel Escontria, en el Hospital Dr. José María Rodríguez, Hospital Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Hospital Dr. Guillermo Román y Carrillo. y en el Hospital Dr. José Castro Villagrana.

La vacunación se realizará de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana.

En cada módulo habrá: un coordinador del Sistema de Salud que recibe el producto por parte de la empresa; un encargado del Sistema de Salud para la recepción del personal a ser vacunado; un área de registro inicial con un capturista; una célula de vacunación con dos integrantes de personal de enfermería y un capturista y habrá además una ambulancia urbana con tripulación.

En México se espera recibir la vacuna de Pfizer después de la aprobación por la FDA y Cofepris, que iniciarán, cada organismo por su parte, reuniones este 10 de diciembre para hacerlo de manera expedita.

Pfizer entregará las dosis en los sitios de aplicación de la vacuna. Habrá apoyo de las fuerzas armadas para la seguridad en la recepción, traslado, almacenamiento, distribución y aplicación del esquema de vacunación.

Como parte de la capacitación al personal, por parte de la Secretaría de Salud y la empresa Pfizer, el miércoles 16 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS habrá sesiones para abordar los temas de uso de la plataforma, manejo del biológico y aplicación.

El viernes 18 de diciembre se hará un simulacro de vacunación en el Aeropuerto de la CDMX, con el 81vo Batallón de Infantería de Tlalpan y del Aeropuerto de Monterrey, Nuevo León a Saltillo, Coahuila.

Se recibirá una entrega por semana con las dosis necesarias solicitadas por Salud al proveedor. Las rutas de traslado serán los Aeropuertos de la CDMX y de Monterrey a los centros de vacunación, con seguridad de personal militar o naval. La empresa se encargará de transportar la vacuna COVID-19, en coordinación con el servicio de paquetería.





