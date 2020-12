Regulación para agentes extranjeros avanza en comisiones de diputados

Las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Defensa Nacional aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado).

El intento para regular las actividades de enlace que desarrollan agentes extranjeros se aprobó con 16 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, de la Comisión de Gobernación y Población; mientras que la Comisión de Defensa emitió 14 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

El documento argumenta que se busca “actualizar el orden jurídico para responder a la necesidad de establecer mejores herramientas, para procurar la coordinación y control estructural del Sistema de Seguridad Nacional”.

“Un mejor orden en la ejecución de las funciones de los agentes extranjeros y en la interlocución de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, no puede sino resultar en el mejor ejercicio de la soberanía nacional”, explica el documento.

El dictamen plantea reformar las fracciones IV y V de la Ley de Seguridad Nacional.

“En el marco de la cooperación internacional, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes conforme a los respectivos convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional sobre los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de dichos convenios y programas”, explica el dictamen aprobado.

Además, plantea que los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional “para fines de intercambio de información, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate”.

Tras su aprobación en comisiones, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó abordar este dictamen, para la sesión semipresencial de este martes 15 de diciembre.

También buscarán discutir reformas a la Ley del Banco de México y a la Ley General de vías de comunicación.

Voces en contra

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, dijo que votarían en contra porque es un tema que se tiene que analizar con mayor detenimiento por los impactos que puede tener, debido a que autoridades de Estados Unidos se han manifestado al respecto.

Consideró que es una reforma que genera fricciones en las relaciones con Estados Unidos, además, por la propia definición de “agentes extranjeros” puede tener implicaciones más allá del tema de seguridad.

“Es un tema que tiene muchas vertientes y no se está tomando el cuidado para analizarlo a fondo. No tenemos porqué sacarla hoy, y meterla al orden del día de la Cámara de Diputados, simple y sencillamente por sacarla, es incongruente e innecesario. Pediría a la comisión que considere la posibilidad de no discutir todavía esta minuta, que lo hagamos de cara a la ciudadanía y con especialistas en temas de seguridad”, expuso.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo (del PAN) puntualizó que es fundamental para una nación que se respete, definir con claridad las reglas para la estancia temporal de agentes extranjeros en el territorio nacional, y agregó que el tema no se puede resolver solo apelando a la soberanía nacional ni de manera unilateral.

“Sin desconocer la importancia del tema, difiero de quien apele a urgente resolución. Mi posición es en contra, en el sentido de que las comisiones se den el tiempo necesario para tomar una decisión más consciente y completa de las implicaciones de este dictamen. Ideal sería no votarla el día de hoy, sino diferirla y generar una agenda de trabajo de comisiones unidas para poder profundizar en este asunto”.