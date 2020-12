Salud sí reportó datos diferentes en 2 indicadores de semáforo en CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell defendieron que nunca se mintió en los datos de la epidemia para evitar cerrar la Ciudad de México, como publicó el diario The New York Times.

Sin embargo sí hay una diferencia en los datos de Salud y el reporte semanal de tendencias y curvas epidémicas publicado realizado con datos del mismo gobierno, cambios que sí incidieron en el color del semáforo en la capital y que éste permaneciera en naranja dos semanas más.

Para determinar el semáforo epidemiológico, se toman en cuenta 10 puntos. El resultado de cada indicador se compara con un rango establecido, en donde se pueden obtener de cero a cuatro puntos dependiendo qué tan buena fue la calificación.

Un estado con 8 puntos estaría en verde; si tiene entre 9 y 15 se le otorga el amarillo; si obtiene de 16 a 31 puntos es naranja y de 32 a 40 estaría en rojo.

El porcentaje de positividad es uno de los indicadores que sí cambia. La estimación de Salud, con la que se determinó que la CDMX continuaba en amarillo, era de 25%, esto, según la medición del semáforo le daba un punto en ese rubro.

Sin embargo, el reporte de tendencias – que utiliza los datos de Salud que integran el semáforo de riesgo – señala, en su corte del 30 de noviembre y que fue la semana que se tomó como referencia, que el porcentaje de positividad es de 36.89%. Con esta cifra, Salud debió darle dos puntos y no uno a este indicador.

Con eso la Ciudad de México habría totalizado 32 puntos, los requeridos para que pasara al semáforo rojo.

Los indicadores en donde el resultado es el mismo tanto en el reporte de tendencias como en los resultados que presentó Salud son la Tasa de Mortalidad (7.5) y la Tasa de incidencia de casos estimados (120.5)

También hay diferencias en el indicador de porcentaje de camas con ventilador ocupadas. Según el documento de indicadores de Salud era de 45%, lo que le dio un punto en la estimación de riesgo.

Pero si se revisan los datos de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) sobre el porcentaje de hospitalización en camas con ventilador para el lunes 30 de noviembre – día que se haría el corte para determinar el semáforo – era de 58.37%. Con este resultado la CDMX debería obtener dos puntos y no solo uno.

Incluso una semana antes – entre el 19 y el 29 de noviembre – en los datos que diariamente tuitea en su cuenta el subsecretario López-Gatell el porcentaje de disponibilidad de camas con ventilador fue mayor de 50%, de hecho el 29 de noviembre, fue de 61%.

A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están disponibles y 38% ocupadas. En camas con ventiladores, 68% están disponibles y 32% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/FOQE9mvLuR — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) November 30, 2020

Por lo que al hacer un promedio, este no podría ser menor al 50% ni llegar al 45% que reportó Salud para la CDMX el 4 de diciembre.

Lo que defendieron Sheinbaum y López-Gatell

Este lunes, el diario The New York Times publicó que hubo un engaño de parte de las autoridades de Salud en los números, pues el gobierno “utilizó cifras más bajas en dos áreas críticas —el porcentaje de camas de hospital con ventiladores que estaban ocupadas y el porcentaje de resultados positivos de pruebas de coronavirus— de las que se indicaban públicamente en sus bases de datos oficiales”, señaló el diario estadounidense.

Tras la publicación, Sheinbaum y López-Gatell negaron que hubieran mentido en las cifras y se centraron en decir que tanto el gobierno local como el federal trabajan juntos y no hay diferencia en los datos, pues siempre han sido transparentes.

López-Gatell aseguró que los datos se “interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo”.

Lee: CDMX sigue con alza de hospitalizaciones, registra ocupación de 82%: Sheinbaum

Pero no hizo ninguna referencia a la diferencia en los números en los dos indicadores que señala The New York Times.

Sheinbaum Pardo dijo también que se le envió a la reportera Natalie Kitroeff el documento con la estimación de riesgo, en donde se podía ver los resultados de los indicadores del semáforo y la calificación que se daba a la ciudad: 31 puntos y semáforo naranja.

“Nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado”.

Agregó que su gobierno informó durante los 15 días anteriores al cambio del semáforo que estaba creciendo la capacidad hospitalaria y que era muy importante tomar una serie de medidas adicionales, como fue una campaña intensiva para que la gente se quedara en casa “Pero, no se falsea ningún número, al contrario, siempre hemos sido totalmente transparentes”.

López-Gatell también dijo que la nota señalaba que “la jefa de Gobierno va por su cuenta y el gobierno federal va por su cuenta”, pero esto no es así.

“Lo primero es que, han estado buscando durante toda la pandemia una diferencia entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad, y están totalmente equivocados”, replicó en su conferencia diaria la jefa de gobierno.

Fotos: Así luce el Centro, el sur y plazas comerciales de CDMX con semáforo rojo

El subsecretario dijo que son los estados los que proveen la información a las bases de datos de Salud federal, por lo que también se descarta que la Ciudad de México no cuente con la información necesaria para tomar decisiones sobre la evolución de la pandemia.

“Cuando el estado hace clic todos sabemos la misma información. Entonces, otra de las impresiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía reaccionar porque no tenía información. No es así, la información que tiene el gobierno federal procede de la Ciudad de México”, explicó López-Gatell.

Sobre su dicho de que el color del semáforo era “irrelevante” para la capital, el subsecretario dijo que esto “de ninguna manera quiere decir que el semáforo sea irrelevante”.

“Hice una mención muy clara, dije es irrelevante hasta cierto punto en qué color del semáforo estamos cuando estamos declarando alerta por COVID, emergencia de COVID”, comentó este lunes en su conferencia vespertina.