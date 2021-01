Acusaciones contra Félix Salgado por abuso sexual son ‘partidistas’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, son “partidistas y producto de la temporada”.

“Es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora una competencia en algunos estados, porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones, pero es algo que es producto de la temporada”, dijo este viernes en su conferencia de prensa.

Lee: Morena investiga a Félix Salgado y evalúa su candidatura por acusaciones de abuso sexual

López Obrador recordó que en 2006 se le acusó injustamente para evitar que contendiera por la presidencia, por lo que debe ser la autoridad competente la que resuelva si el senador con licencia es o no culpable.

“Que la autoridad competente sea la que resuelva. Son cosas distintas pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006, me fabricaron el delito. Yo no puedo a la ligera, descalificar a nadie”.

¿Sería éticamente correcto que siguiera con la candidatura?, preguntó una reportera al mandatario.

“Eso lo tiene que decidir la autoridad competente, yo lo único que puedo comentarle es que cuando hay elecciones, cuando hay competencia, se trata de descalificar al adversario de una u otra manera. Entonces, que la autoridad resuelva y que sean procesos justos”.

Respecto a Félix Salgado Macedonio, @lopezobrador_ dijo que si Morena elige a sus candidatos a través de una encuesta y los ciudadanos son los que avalan al ganador, hay que respetar esa decisión.https://t.co/HJzqFk1TiQ pic.twitter.com/MVXzPKvI0k — Animal Político (@Pajaropolitico) January 8, 2021

El mandatario agregó que si Morena elige a sus candidatos a través de una encuesta y los ciudadanos son los que avalan al ganador hay que respetar esa decisión.

“Si en la encuesta que se elaboró la gente, el pueblo, decide que el mejor es un ciudadano, una mujer o un hombre, por qué no respetar esa decisión. Que el ciudadano es menor de edad, que el ciudadano no sabe, si la persona es buena o es mala, yo le tengo confianza a la gente”.

Salgado Macedonio fue acusado penalmente en diciembre de 2016 por el delito de violación agravada ante la Fiscalía de Guerrero. La denunciante fue una mujer que trabajó para el morenista en un periódico de Acapulco desde 2014.

La víctima declaró que el hoy senador con licencia la abusó sexualmente en tres ocasiones en 2016, y presentó fotografías de los golpes que le causó el agresor, así como estudios médicos que acreditaban la agresión sexual.

Esta semana, el exfiscal guerrerense Xavier Olea acusó que el gobernador Héctor Astudillo frenó la investigación en marzo de 2018, razón por la cual, dijo, renunció al cargo, en un acto de protesta.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.