Secretarios, empresarios y gobernadores: así fue la agenda de AMLO

En los últimos 3 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo anunció que dio positivo a COVID-19, participó en diversos eventos y estuvo en reuniones a puerta cerrada, acompañado de varios integrantes de su gabinete.

Lee más: AMLO anuncia que se contagió de COVID-19; presenta síntomas leves

Esta fue la agenda del mandatario en los últimos tres días, previo a que diera positivo.

El pasado viernes, luego de la conferencia matutina, el presidente López Obrador viajó al estado de Nuevo León, para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Sabinas, Hidalgo.

En la ceremonia, el presidente estuvo acompañado del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien ya padeció COVID, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

También estuvieron los titulares de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la 4ª Región Militar, Carlos Arturo Pancardo Escudero; el comandante de la 7ª Zona Militar, Andrés Valencia Valencia, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, José Manuel Ramírez Martínez.

Más tarde, el presidente se reunió con el canciller, Marcelo Ebrard, para platicar vía telefónica con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La llamada se realizó dentro de una oficina, y en la reunión también estuvieron presentes, el empresario y exencargado de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y la traductora que apoyó al presidente en la llamada.

López Obrador compartió una imagen de este acto.

Después, el presidente tuvo una reunión con empresarios de Nuevo León y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

La funcionaria fue quien informó sobre la reunión sin dar los nombres de los asistentes.

Tras el anuncio del presidente, Tatiana Clouthier dijo que se quedará en casa y se hará la prueba COVID cuando el médico se lo indique.

Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria. #FuerzaPresidente @lopezobrador_

— Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 25, 2021