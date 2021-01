AMLO critica bloqueo de Trump en redes y lo compara con un tribunal de censura

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un “un mal presagio” que empresas privadas decidan censurar y silenciar, lo cual dijo, va en contra de la libertad.

“No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder de control de las redes sociales, un poder mediático mundial, además un tribunal de censura, como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública”, declaró.

El bloqueo indefinido de Donald Trump en Facebook e Instagram se trata de 'una mala señal, un presagio', comentó @lopezobrador_. Lo comparó con un tribunal de censura, 'como la Santa Inquisición'.https://t.co/RnHVFJOfCX pic.twitter.com/iY1f6TzaFv — Animal Político (@Pajaropolitico) January 8, 2021

Durante su conferencia matutina, comentó que vio una actitud prepotente del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, ante los hechos en Estados Unidos – y suspensión de las cuentas de Donald Trump en plataformas de esa compañía.

“Hay que estar pensando en opciones, alternativas, porque fue un antes y un después lo que sucedió en las redes sociales”, dijo.

“Leí la carta del dueño del Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, hablando de sus normas ¿y qué? ¿La libertad? ¿Y el derecho a la información? ¿Y el papel de las autoridades legalmente constituidas?”, cuestionó.

Lee: Cómo Trump empujó a Twitter, Facebook y YouTube a actuar contra la desinformación en redes

Sostuvo que estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre informar al pueblo y se garantice el derecho a la información.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, dijo el mandatario.

Además, celebró la declaración de su homólogo de EU para llevar a cabo una “transición ordenada” de gobierno.

Tras los sucesos ocurridos el 6 de enero en Washington, donde miles de manifestantes pro Trump irrumpieron en el Capitolio, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció que la cuenta del presidente estadounidense permanecerá bloqueada de forma indefinida.

“Los impactantes eventos de las últimas 24 horas claramente demuestran que el presidente Donald Trump pretende usar su tiempo restante en oficina para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo, Joe Biden”, mencionó el presidente ejecutivo de Facebook.