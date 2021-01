Bares y antros en Guerrero volverán a cerrar por aumento de casos COVID

El gobierno de Guerrero anunció el regreso a semáforo rojo y nuevas medidas restrictivas por el aumento de casos COVID, que incluyen la suspensión de actividades en centros nocturnos, bares y cines.

En un mensaje, el gobernador Héctor Astudillo informó que la entidad se encuentra en el peor momento de la pandemia y que se deben tomar medidas para reducir el número de contagios, como se hizo en junio y julio de 2020.

“En Guerrero hemos rebasado las 3 mil defunciones, el aumento de contagios, lamentablemente ha sido tan importante que ya no solo está en las calles, en los bares, en los antros, sino que esté en el interior de la convivencia familiar. El 80% de los contagios se esta dando en encuentros y reuniones familiares”, señaló.

Ante esto, hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y anunció la aplicación de nuevas medidas para reducir los índices de contagio.

“Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales y colaborar mucho quedándose en casa. Este es un asunto no solo de vida, sino en el que hay que prevenir para no acercarse a la muerte (…) Estas acciones nos ayudarán a limitar la movilidad solo en los espacios públicos, ya que en el espacio privado, en tu casa, es tu responsabilidad cuidarte”, señaló.

Las medidas publicadas en el diario oficial del gobierno de Guerrero y que estarán vigentes desde este 27 de enero hasta el 14 de febrero son:

Hoteles y establecimientos de alojamiento al 30% de su capacidad (cumpliendo protocolos sanitarios).

Playas, balnearios, yates, deportes acuáticos y albercas públicas al 30% de su capacidad y se suspende la venta e ingreso de alimentos y bebidas en áreas de playa.

Transporte público a 50% de su aforo y con uso obligatorio de cubrebocas y mantener la sana distancia.

Restaurantes

Supermercados y almacenes al 30% de aforo, solo una persona por familia, prohibida la entra de niños y niñas y el horario será hasta las 20 horas.

Tiendas de conveniencia al 50% de aforo, medidas sanitarias, y venta de bebidas alcohólicas solo hasta las 18 horas.

Mercados, tianguis y bazares al 50% de su capacidad, solo una persona por familia y quedará prohibida la entrada a niños y niñas.

Gimnasios, ya sea en espacios cerrados o abiertos, deberán estar al 30% de su aforo total, cumplir con medidas de sana distancia y abrir en un horario de 7:00 a 18:00 horas.

Los servicios religiosos, como iglesias, al 30% de su aforo y cumplir las medidas sanitarias. Las peregrinaciones están prohibidas.

Zonas arqueológicas, plazas cívicas, bancos, platerías y establecimientos agroindustriales y mezcaleros al 30% de su capacidad y cumpliendo las medidas preventivas.

Bares y antros a cerrar de nuevo

En tanto, los lugares que volverán a suspender totalmente sus actividades son: discotecas, centros nocturnos, bares y salones de eventos, ya sean espacios cerrados o al aire libre.

También deberán suspenderse bodas, XV años, asambleas, foros, reuniones y todo tipo de eventos sociales.

Otros lugares que frenarán totalmente sus actividades son los casinos y las salas o áreas de actividades cardiovasculares, aeróbicas, crossfit, fit y fitness.

Cerrarán también los cines, teatros y museos, y las grutas de Cacahuamilpa y Xochistlahuaca.

Por otro lado, el gobernador Astudillo hizo un llamado a quienes tienen planeados eventos con fines electorales a suspenderlos o a tomar todas las medidas sanitarias para cuidar la salud de sus seguidores.

El pasado 4 de enero, el estado de Guerrero retrocedió a semáforo naranja luego de las festividades por Año Nuevo.